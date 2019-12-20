KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні

Гурт KAZKA представив ще одну пісню з майбутнього альбому NIRVANA. У новому хіті "Грай" солістка Олександра Зарицька співає про своїх важливість другої половинки. Слухайте і насолоджуйтесь свіжим треком!

"Грай" – уже п'ятий сингл із платівки NIRVANA, який KAZKA презентує уже 27 грудня. Усі опубліковані пісні об'єднані темою колишнього кохання. Музиканти наголошують, що потрібно вміти відпускати минуле та жити далі.

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"У світі соцмереж та постійної битви за лайки важко зосередитись, щоб відшукати найкращу людину, свій шматочок пазлу. А насправді – це ж усе, що потрібно. Обирай з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай!" – прокоментувала прем'єру Олександра Зарицька.

Слухати онлайн нову пісню KAZKA – Грай:

Текст і слова пісні

Ой у полі на тополі

Зозуля кувала, літа рахувала, літа рахувала!

Де мій милий, чорнобривий?

Якого шукала, якого шукала.

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я закохана слабка ланка. Тонка, вразлива, ламка.

Збираю серця уламки, Боляче, бо у мене лапки.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я вам не загоєна ранка,

З конверта зірвана марка. Збираю серця уламки,

І від сліз міс-мокра майка.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш — краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє — то й не обирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш — краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє — то й не обирай, Буде чесно!

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