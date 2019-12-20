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KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
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Гурт KAZKA представив ще одну пісню з майбутнього альбому NIRVANA. У новому хіті "Грай" солістка Олександра Зарицька співає про своїх важливість другої половинки. Слухайте і насолоджуйтесь свіжим треком!
"Грай" – уже п'ятий сингл із платівки NIRVANA, який KAZKA презентує уже 27 грудня. Усі опубліковані пісні об'єднані темою колишнього кохання. Музиканти наголошують, що потрібно вміти відпускати минуле та жити далі.
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"У світі соцмереж та постійної битви за лайки важко зосередитись, щоб відшукати найкращу людину, свій шматочок пазлу. А насправді – це ж усе, що потрібно. Обирай з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай!" – прокоментувала прем'єру Олександра Зарицька.
Слухати онлайн нову пісню KAZKA – Грай:
Текст і слова пісні
Ой у полі на тополі
Зозуля кувала, літа рахувала, літа рахувала!
Де мій милий, чорнобривий?
Якого шукала, якого шукала.
Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.
Я закохана слабка ланка. Тонка, вразлива, ламка.
Збираю серця уламки, Боляче, бо у мене лапки.
Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.
Бо кохання більше за лайки, Вища планка.
Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.
Я вам не загоєна ранка,
З конверта зірвана марка. Збираю серця уламки,
І від сліз міс-мокра майка.
Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.
Бо кохання більше за лайки, Вища планка.
Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Якщо не кохаєш — краще не грай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Не твоє — то й не обирай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Якщо не кохаєш — краще не грай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Не твоє — то й не обирай, Буде чесно!
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