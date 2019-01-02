Катю Осадчу без макіяжу порівняли з підлітком

Відомі телеведучі і подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили в спільну подорож. .

Зірки Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили відпочити від роботи і полетіли до Стамбула.

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Про це шоумен розповів у Instagram. Катя Осадча без макіяжу, одягнена в зручний одяг і кросівки, тримала в руках апельсини. Шанувальники пари відзначили, що телеведуча виглядає в такому образі свіжо і юно. "Катюша! Без мейку, ти така юна. Супер", "Красива пара", "Які ж ви гарні", "Катруся, без косметики виглядаєте, як підліток" А чому в чорному? Маскування?", – цікавилися фоловери Горбунова.

У свою чергу, Катя також показала кадри з аеропорту, а також похвалилася тим, що на борту їхнього літака був навіть персональний кухар. Також вона розмістила фото в салоні і зазначила, що відчувала себе під час польоту як вдома.

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