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Новий рік 2019 Різдво

Катя Осадча вразила новорічним образом

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / Instagram

Українська світська левиця і телеведуча Катя Осадча показала шанувальникам новий стильний образ. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото ведуча позує в ефектному вбранні, який цілком може стати нарядом у новорічну ніч – блискучому темно-сірому комбінезоні. Широкий шкіряний пояс підкреслив струнку талію Осадчої. У підписі до публікації зірка спантеличилася вибором наряду для головної ночі року.

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"Чим ближче свята, тим більше незакінчених справ. А в чому зустрічати Новий рік – окрема тема. Ви вже знайшли наряд?", – поцікавилася Катя у своїх шанувальників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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