Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Відома українська ведуча стала мамою в четвертий раз

  • 31
36-річна Хамайко народила сина - фото 1
36-річна Хамайко народила сина / viva.ua

Українська телеведуча народила сина. Малюк став четвертою дитиною у родині.

Ведуча програми "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко народила четверту дитину.

І ще: Регіна Тодоренко народила первістка: відома стать малюка

Чоловік зірки Андрій Оністрат повідомив, що це відбулося 5 грудня. У Instagram-сторіс Валентина виклала коротке відео, де показала новонародженого і вказала пологовий будинок "Лелека". "Синочок", – супроводила свій пост 36-річна Хамайко.

Відзначимо, що Валентина і Андрій вже виховують трьох дітей: Соломію (9 років), Мирославу (5 років) і Михайла (5 років).

Відома українська ведуча стала мамою в четвертий раз - фото 293599
Відома українська ведуча стала мамою в четвертий раз

Читайте також: 57-річний Едді Мерфі став батьком у десятий раз

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 2652
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1098
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 861142
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз