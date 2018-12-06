Відома українська ведуча стала мамою в четвертий раз

Українська телеведуча народила сина. Малюк став четвертою дитиною у родині.

Ведуча програми "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко народила четверту дитину.

І ще: Регіна Тодоренко народила первістка: відома стать малюка

Чоловік зірки Андрій Оністрат повідомив, що це відбулося 5 грудня. У Instagram-сторіс Валентина виклала коротке відео, де показала новонародженого і вказала пологовий будинок "Лелека". "Синочок", – супроводила свій пост 36-річна Хамайко.

Відзначимо, що Валентина і Андрій вже виховують трьох дітей: Соломію (9 років), Мирославу (5 років) і Михайла (5 років).

Відома українська ведуча стала мамою в четвертий раз

Читайте також: 57-річний Едді Мерфі став батьком у десятий раз