Катя Осадча в напівпрозорому вбранні похизувалася нескінченними ніжками

Катя Осадча та Юрій Горбунов відправилися у відпустку спочатку в Амстердам, а зараз пара відпочиває біля моря в Туреччині. Телеведуча не упускає можливості похизуватися літніми спокусливими знімками.

На новому знімку в Instagram Катя Осадча позує в легкому вбранні з натуральної напівпрозорої тканини: коротких білих шортиках і повітряній блузі з довгим рукавом. Літній образ бездоганно підкреслив бронзову засмагу телеведучої і зробив акцент на її довгих струнких ніжках.

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Свій пляжний образ красуня доповнила плетених капелюшком і сумочкою, яка стала безумовним трендом літнього сезону.

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