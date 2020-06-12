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Катя Осадча в бікіні показала свій відпочинок

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася фотографією своєї фігури в бікіні і розповіла про найкращу пору року.

Своє фото зірка опублікувала в Instagram і отримала чимало компліментів.

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На знімку Катя позує в чорному бікіні, сидячи на килимку. В руках телезірки можна побачити велику миску з сезонними ягодами: полуницею і черешнею. "Літо – прекрасна пора року", – підписала фотографію Осадча.

Користувачі мережі в захваті від краси телеведучої. "Найніжніша", "Красуня", – пишуть під постом шанувальники Катерині.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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