Елізабет Херлі відсвяткувала 55 років голим фото у ванній (18+)

Відома модель Елізабет Херлі не припиняє вражати фанатів своїм розкішним та молодим виглядом. Нещодавно красуня відсвяткувала 55 років та знову похизувалась ідеальними формами!

55-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі встигає не лише зніматись у фільмах, прикрашати модні бренди та займатись власними проєктами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 1 млн користувачів. Зірка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу.

І ще: Забудь про спіднє: блогерка похизувалась бюстом у крихітному топі

10 липня зірка Ліз відсвяткувала своє 55-річчя, і до такої дати поділилась враженнями і пікантним фото з фанатами. На кадрі акторка позує голою у пінній ванні.

"З днем народження мене. Це вже 5-й день народження, який ми святкуємо під час карантину в моїй компанії, враховуючи 80-річчя моєї мами та 18-ліття мого сина. Я вдячна бути щасливою, здоровою і мати найкращу сім'ю та друзів. Ми сподіваємось, що незабаром реальне життя почнеться знову", – додала вона.

У якості бонусу ловіть більше розкішної Ліз:

Читайте також: рина Шейк зробила селфі топлес для Vogue: інтимне фото