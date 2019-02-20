Тіна Кароль здивувала спокусливим фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль викликала захват у фанатів несподіваними фото. Тендітна та скромна виконавиця постала у звабливому образі, похизувавшись стрункими ногами та апетитними формами.

34-річна українська співачка та акторка, а також суддя шоу "Голос" Тіна Кароль підкорює серця не лише з телеекранів, а й в соцмережі Instagram.

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На офіційному профілі зірки періодично з'являються нові фото з її життя, буднів та виступів. Нещодавно опублікували ще й кадри з ніжної та звабливої зйомки, де Тіна у ніжній білизні з корсетом та у пальто демонструє свою фігуру. Знімок настільки припав до душі прихильникам, що за короткий час отримав понад 35 тисяч вподобань. Тут спекотно!

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