Катя Осадча прокотилася на новенькому Jaguar F-Type

Українська телеведуча і амбасадор бренду Jaguar в Україні Катерина Осадча представила нову модель Jaguar F-Type.

Шанувальник у захваті і від Каті, і від машини!

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"Це авто спроєктоване з емоцій, для яскравих і сценічних людей. В кузові Coupe або Cabriolet, воно ідеальне для закоханих пар, де місце тільки для двох. Я – людина сцени, якщо ви також любите театральні спецефекти – це авто для вас", – підкреслює телеведуча.

У відео бере участь повнопривідний F-Type з 2-літровим бензиновим двигуном потужністю 300 к.с. З його допомогою оновлена ​​модель здатна розвинути швидкість до 250 км / год, а на розгін до першої сотні купе потрібно 5,7 секунди.

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