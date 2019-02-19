Катя Осадча порадувала шанувальників сонячним весняним знімком

Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилася з підписниками дуже яскравим та ніжним весняним знімком. На своїй сторінці в Instagram шоувумен опублікувала атмосферне і тепле фото.

Катя позує у чорній водолазці і яскраво-жовтій куртці, а в руках зірка тримає букетик мімози. При цьому вона мило посміхається в об'єктив. Відзначимо, що на фото красуня постала без краплі макіяжу на обличчі.

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"До весни 11 днів", – прокоментувала допис Осадча.

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