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Найсексуальніші дівчата Instagram, на яких варто підписатися прямо зараз (18+)
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Красивих дівчат можна побачити не лише на вулицях, а й в соцмережі Instagram. Зібрали найзвабливіших красунь, на яких можна підписатися одразу ж. Додайте естетики у свою стрічку!
Ваша стрічка в Instagram надто сіра і їй бракує красивих та сміливих дівчат? Саме час підписатись на цих жінок, які знають, як правильно та весело проводити час, а також не соромляться демонструвати свої фігури. Радіо МАКСИМУМ зібрало ТОП-7 красунь, які варті лайків та підписників :)
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Сара Андервуд
- США
- 34 роки
- 9,2 млн підписників
- instagram.com/saraunderwood
Американська модель і просто найкрасивіша гравець у покер Сара Андервуд змушує червоніти навіть найстійкіших чоловіків та жінок лише одним поглядом. Спокуслива білявка обожнює мандри, чим і ділиться на своєму профілі. Тому підписка на її акаунт дозволить побачити не лише ефектні форми красуні, а й не менш приголомшливі пейзажі.
Емілі Ратажковскі
- США
- 27 років
- 21 млн підписників
- instagram.com/emrata
Популярна модель та акторка Емілі Ратажковскі не дарма має таку величезну аудиторію в соцмережі, адже знає, чого хочуть шанувальники і впевнено цим користується. Дівчина зовсім не соромиться демонструвати своє тіло, а також рекламувати власні бренди купальників та спідньої білизни на собі. Не варто шукати геніальних текстів та роздумів у підписах, достатньо просто бачити красиву Емілі, яка полюбляє пляжі та теплі країни.
Ельза Хоск
- Швеція
- 30 років
- 5,2 млн підписників
- instagram.com/hoskelsa
Чарівний ангел Victoria's Secret, яка змушує чоловічі серця битися швидше. Цьогоріч білява красуня стала ключовою моделлю на показі VS, адже продемонструвала найдорожчу білизну, а саме Fantasy Bra. А все тому, що краля має ідеальну фігуру і чарівну посмішку. Тому не дивно, що й профіль Ельзи не залишає байдужими. До того ж, дівчина показує залаштунки модельного життя.
Ембер Херд
- США
- 32 років
- 2, 8 млн підписників
- instagram.com/amberheard
Колишня дружина Джонні Деппа, екс-подруга Ілона Маска, а також кохана Аквамена - все це білявка Ембер Херд. Дівчина активно знімається у фільмах та рекламах світових брендів, а також є улюбленицею публіки. Красуня встигає поєднувати кар'єру з улюбленими заняттями, не соромиться ділитись не ідеальними фото, а також змушує задивлятись на чарівну усмішку.
Ешлі Грем
- США
- 31 років
- 8,1 млн підписників
- instagram.com/ashleygraham
Найзатребуваніша модель plus-size у світі Ешлі Грем ламає стереотип про те, що лише худа жінка може бути красивою. Апетитна дівчина не просто не соромиться пишних форм, а й працює над тим, що вони виглядали здорово та естетично. До слова, будь-яка реклама купальників стає яскравішою, якщо у ній знімається Ешлі, адже рівень сексуальності та чарівності зашкалює.
Леле Понс
- США, Венесуела
- 22 років
- 33 млн підписників
- instagram.com/lelepons
Ця інтернет-зірка підкорює серця не лише своїм виглядом, а й почуттям гумору. Дівчина стала мегапопулярною завдяки умінню посміятись над собою та над різноманітними життєвими ситуаціями. Тому її профіль сповнений не лише красивими фото, а й кумедними вайнами, які знайомі майже кожному.
Янет Гарсія
- Мексика
- 27 років
- 9,1 млн підписників
- instagram.com/iamyanetgarcia
Кожен прогноз погоди буде хорошим, якщо його буде вести ця дівчина. Фітнес-модель та блогерка Янет Гарсія і справді розповідає про погодні умови на одному з мексиканських каналів, а на своєму профілі ділиться корисною інформацію про фізичні навантаження і здоров'я. До слова, дівчина ще й наочно демонструє власні результати роботи у залі, які беззаперечно викликають повагу і захоплення. А ви ще досі не готові до літа? Ця краля уміє надихати на спорт!
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