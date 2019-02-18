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Найсексуальніші дівчата Instagram, на яких варто підписатися прямо зараз (18+)

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Найсексуальніші жінки Instagram - фото 1
Найсексуальніші жінки Instagram / instagram.com/saraunderwood

Красивих дівчат можна побачити не лише на вулицях, а й в соцмережі Instagram. Зібрали найзвабливіших красунь, на яких можна підписатися одразу ж. Додайте естетики у свою стрічку!

Ваша стрічка в Instagram надто сіра і їй бракує красивих та сміливих дівчат? Саме час підписатись на цих жінок, які знають, як правильно та весело проводити час, а також не соромляться демонструвати свої фігури. Радіо МАКСИМУМ зібрало ТОП-7 красунь, які варті лайків та підписників :)

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Сара Андервуд

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instagram.com/saraunderwood
  • США
  • 34 роки
  • 9,2 млн підписників
  • instagram.com/saraunderwood

Американська модель і просто найкрасивіша гравець у покер Сара Андервуд змушує червоніти навіть найстійкіших чоловіків та жінок лише одним поглядом. Спокуслива білявка обожнює мандри, чим і ділиться на своєму профілі. Тому підписка на її акаунт дозволить побачити не лише ефектні форми красуні, а й не менш приголомшливі пейзажі.

instagram.com/saraunderwood - фото 308392
instagram.com/saraunderwood
instagram.com/saraunderwood - фото 308391
instagram.com/saraunderwood

Емілі Ратажковскі

instagram.com/emrata - фото 308395
instagram.com/emrata
  • США
  • 27 років
  • 21 млн підписників
  • instagram.com/emrata

Популярна модель та акторка Емілі Ратажковскі не дарма має таку величезну аудиторію в соцмережі, адже знає, чого хочуть шанувальники і впевнено цим користується. Дівчина зовсім не соромиться демонструвати своє тіло, а також рекламувати власні бренди купальників та спідньої білизни на собі. Не варто шукати геніальних текстів та роздумів у підписах, достатньо просто бачити красиву Емілі, яка полюбляє пляжі та теплі країни.

instagram.com/emrata - фото 308396
instagram.com/emrata
instagram.com/emrata - фото 308397
instagram.com/emrata

Ельза Хоск

instagram.com/hoskelsa - фото 308400
instagram.com/hoskelsa
  • Швеція
  • 30 років
  • 5,2 млн підписників
  • instagram.com/hoskelsa

Чарівний ангел Victoria's Secret, яка змушує чоловічі серця битися швидше. Цьогоріч білява красуня стала ключовою моделлю на показі VS, адже продемонструвала найдорожчу білизну, а саме Fantasy Bra. А все тому, що краля має ідеальну фігуру і чарівну посмішку. Тому не дивно, що й профіль Ельзи не залишає байдужими. До того ж, дівчина показує залаштунки модельного життя.

instagram.com/hoskelsa - фото 308401
instagram.com/hoskelsa
instagram.com/hoskelsa - фото 308402
instagram.com/hoskelsa

Ембер Херд

instagram.com/amberheard - фото 308406
instagram.com/amberheard
  • США
  • 32 років
  • 2, 8 млн підписників
  • instagram.com/amberheard

Колишня дружина Джонні Деппа, екс-подруга Ілона Маска, а також кохана Аквамена - все це білявка Ембер Херд. Дівчина активно знімається у фільмах та рекламах світових брендів, а також є улюбленицею публіки. Красуня встигає поєднувати кар'єру з улюбленими заняттями, не соромиться ділитись не ідеальними фото, а також змушує задивлятись на чарівну усмішку.

instagram.com/amberheard - фото 308405
instagram.com/amberheard
instagram.com/amberheard - фото 308407
instagram.com/amberheard

Ешлі Грем

instagram.com/ashleygraham - фото 308410
instagram.com/ashleygraham
  • США
  • 31 років
  • 8,1 млн підписників
  • instagram.com/ashleygraham

Найзатребуваніша модель plus-size у світі Ешлі Грем ламає стереотип про те, що лише худа жінка може бути красивою. Апетитна дівчина не просто не соромиться пишних форм, а й працює над тим, що вони виглядали здорово та естетично. До слова, будь-яка реклама купальників стає яскравішою, якщо у ній знімається Ешлі, адже рівень сексуальності та чарівності зашкалює.

instagram.com/ashleygraham - фото 308409
instagram.com/ashleygraham
instagram.com/ashleygraham - фото 308411
instagram.com/ashleygraham

Леле Понс

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instagram.com/lelepons
  • США, Венесуела
  • 22 років
  • 33 млн підписників
  • instagram.com/lelepons

Ця інтернет-зірка підкорює серця не лише своїм виглядом, а й почуттям гумору. Дівчина стала мегапопулярною завдяки умінню посміятись над собою та над різноманітними життєвими ситуаціями. Тому її профіль сповнений не лише красивими фото, а й кумедними вайнами, які знайомі майже кожному.

instagram.com/lelepons - фото 308414
instagram.com/lelepons
instagram.com/lelepons - фото 308412
instagram.com/lelepons

Янет Гарсія

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instagram.com/iamyanetgarcia
  • Мексика
  • 27 років
  • 9,1 млн підписників
  • instagram.com/iamyanetgarcia

Кожен прогноз погоди буде хорошим, якщо його буде вести ця дівчина. Фітнес-модель та блогерка Янет Гарсія і справді розповідає про погодні умови на одному з мексиканських каналів, а на своєму профілі ділиться корисною інформацію про фізичні навантаження і здоров'я. До слова, дівчина ще й наочно демонструє власні результати роботи у залі, які беззаперечно викликають повагу і захоплення. А ви ще досі не готові до літа? Ця краля уміє надихати на спорт!

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instagram.com/iamyanetgarcia
instagram.com/iamyanetgarcia - фото 308416
instagram.com/iamyanetgarcia

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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