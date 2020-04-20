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Коронавірус Великдень

Катя Осадча показала результати першої онлайн-фотосесії

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / vokrugsveta

Київський фотограф Катерина Кондратьєва вирішила не припиняти працювати під час епідемії коронавірусу, а освоїти новий жанр фотографії. Дівчина почала робити серії портретів на веб-камеру. Героями її історій стають багато українських зірок, в тому числі і Катя Осадча.

Кілька "карантинних" кадрів красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як зізналася ведуча Світського життя, для неї це був перший досвід такої зйомки.

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"На карантині я намагаюся встигнути більше, ніж у звичайний час, ніби щось підганяє... читати, грати, вчитися, дивитися, працювати, все треба встигнути. А особливо пишаюся людьми, які попри карантин продовжують свою справу, так Катерина Кондратьєва фотографує онлайн і ось що вийшло з нашого експерименту", – написала Осадча.

Телеведуча додала, що особисто не знайома з фотографом, але дуже щаслива від того, що їй вдалося з нею попрацювати.

Катя Осадча показала результати першої онлайн-фотосесії - фото 399006

Катя Осадча показала результати першої онлайн-фотосесії - фото 399007

Катя Осадча показала результати першої онлайн-фотосесії - фото 399008

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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