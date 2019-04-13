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Катя Осадча похизувалася у легкій сукні

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Катя Осадча похизувалася у легкій сукні - фото 1

Популярна українська телеведуча Катя Осадча підкорює мережу вдалими знимками у бездоганних сукнях. На цей раз вона показала свій новий образ від українських дизайнерів.

Кожен образ популярної української телеведучої Каті Осадчої дійсно бездоганний: всі підібране зі смаком та личить зірці. Теледіва потішила підписників в мережі Instagram новим знимком. Цього разу красуня вразила шанувальників свіжим яскравим вбранням. Червоний колір вбрання їй до лиця.

І ще: Катя Осадча порадувала підписників новим яскравим образом

Зірка була одягнена у розкішну, проте одночасно і лаконічну сукню оригінального крою з майже невагомої тканини. Також ведуча доповнила образ червоним головним убором.

Образ вийшов дуже елегантний й одночасно романтичний.

До теми: Зваблива Катя Осадча поділилася з шанувальниками весняним образом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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