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Катя Осадча похизувалася у легкій сукні
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Популярна українська телеведуча Катя Осадча підкорює мережу вдалими знимками у бездоганних сукнях. На цей раз вона показала свій новий образ від українських дизайнерів.
Кожен образ популярної української телеведучої Каті Осадчої дійсно бездоганний: всі підібране зі смаком та личить зірці. Теледіва потішила підписників в мережі Instagram новим знимком. Цього разу красуня вразила шанувальників свіжим яскравим вбранням. Червоний колір вбрання їй до лиця.
І ще: Катя Осадча порадувала підписників новим яскравим образом
Зірка була одягнена у розкішну, проте одночасно і лаконічну сукню оригінального крою з майже невагомої тканини. Також ведуча доповнила образ червоним головним убором.
Образ вийшов дуже елегантний й одночасно романтичний.
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