Катя Осадча підкорила мережу спекотним фото

Ведуча Катя Осадча поділилася яскравими кадрами, показавши, як проводить літо. Шанувальники у захваті від красуні!

Знаменитість виставила серію ніжних кадрів в бікіні синього кольору, вирушивши в довгоочікувану відпустку разом з чоловіком Юрієм Горбуновим.

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Так, парочка вирішила насолодитися прозорою водою і яскравим сонечком в одному з готелів Туреччини, позуючи на тлі гір і чистого моря. Катя також зазначила, що раніше закохані планували поїхати в Одесу, однак повне недотримання карантинних норм жахнуло телеведучу. Варто нагадати, що зіркова сім'я дуже відповідально підійшла до самоізоляції через коронавірус COVID-19, дотримуючи всі правила карантину.

Фоловери не пройшли повз і засипали зірку компліментами. Гортайте галерею:

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