Зваблива Тіна Кароль вразила мережу зухвалим образом

Спокуслива українська співачка Тіна Кароль заінтригувала своїх шанувальників фотографією, на якій відображена в ефектному платті чорного кольору і колготках у сіточку. Пікантне фото з'явилося на фан-сторінці виконавиці в Instagram.

Так, на свіжому сміливому знімку Тіна Кароль позує в зухвалому вбранні: на ній – чорне коротеньке плаття з пікантними вирізами в області грудей і колготки в сіточку.

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35-річній артистці дуже йде її новий образ, доповнений сріблястими масивними браслетом і кільцями. Користувачі відразу відреагували на публікацію, залишивши під нею захоплені відгуки.

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