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Катя Осадча перетворилася на гарячу брюнетку: фанати у захваті
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Ведуча Катя Осадча поділилася цікавим відео, показавши, як перевтілилася за кілька секунд.
Відома українська телеведуча Катя Осадча часто радує шанувальників в Instagram новими публікаціями.
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Зовсім нещодавно знаменитість виставила яскравий кадр зі зйомок ювілейного сезону шоу Голос країни, яке веде разом з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим. Так, артистка показала неймовірне перевтілення всього за кілька секунд, перетворившись з ніжної блондинки на пристрасну брюнетку.
"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд, ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі", – кумедно підписала Осадча. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися.
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