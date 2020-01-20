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Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Катя Осадча перетворилася на гарячу брюнетку: фанати у захваті

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / hronika

Ведуча Катя Осадча поділилася цікавим відео, показавши, як перевтілилася за кілька секунд.

Відома українська телеведуча Катя Осадча часто радує шанувальників в Instagram новими публікаціями.

І ще: Як Осадча та Горбунов відпочили в Римі

Зовсім нещодавно знаменитість виставила яскравий кадр зі зйомок ювілейного сезону шоу Голос країни, яке веде разом з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим. Так, артистка показала неймовірне перевтілення всього за кілька секунд, перетворившись з ніжної блондинки на пристрасну брюнетку.

"Як перетворитися на брюнетку за кілька секунд, ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі", – кумедно підписала Осадча. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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