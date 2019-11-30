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Як Осадча та Горбунов відпочили в Римі

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Осадча та Горбунов - фото 1
Осадча та Горбунов / apostrophe

Зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі коротку відпустку. На своїх сторінках в Instagram пара публікує атмосферні фотографії з романтичного відпочинку в Римі.

Закохані гуляють вулицями древнього міста, і відвідують знакові римські місця. За словами Юрія, таким чином вони з Катею вирішили на кілька днів продовжити тепло. Крім того, зоряна пара орендувала велосипеди і вирушила на прогулянку старовинними пам'ятками Риму.

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Горбунов і Осадча вкотре показують, що щасливі разом, адже на цих кадрах справжні почуття не приховати. Що і відзначили шанувальники зіркової пари в коментарях. "Яка ж ви мила пара", "Щасливі разом", "Таким теплом повіяло від ваших римських вихідних", "Які ж ви щасливі", "Дуже красива пара! Бездоганно підходять один одному", – захоплюються фанати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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