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Катя Осадча похизувалася пляжним образом у прозорій сукні
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Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються безтурботним відпочинком на Сейшельських островах, де засмагають, купаються і не забувають про активне дозвілля. А телеведуча продовжує радувати своїх шанувальників ефектними літніми образами.
Так, Катя Осадча опублікувала ранкове фото, на якому позує в прозорій легкій і вільній сукні-туніці біло кольору. Крізь тканину наряду проглядається яскравий купальник красуні. На відпочинку теледіва полюбляє обходиться без макіяжу, тому на її обличчі немає й грама косметики.
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За спиною у Каті відкриваються приголомшливі мальовничі пейзажі: зелені пагорби і гори, океан і буйна острівна зелень. Схоже, вілла пари розташована неподалік від пляжу.
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