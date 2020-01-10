Катя Осадча похизувалася пляжним образом у прозорій сукні

Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються безтурботним відпочинком на Сейшельських островах, де засмагають, купаються і не забувають про активне дозвілля. А телеведуча продовжує радувати своїх шанувальників ефектними літніми образами.

Так, Катя Осадча опублікувала ранкове фото, на якому позує в прозорій легкій і вільній сукні-туніці біло кольору. Крізь тканину наряду проглядається яскравий купальник красуні. На відпочинку теледіва полюбляє обходиться без макіяжу, тому на її обличчі немає й грама косметики.

І ще: Святослава Вакарчука підловили на відпочинку в Таїланді: фотофакт

За спиною у Каті відкриваються приголомшливі мальовничі пейзажі: зелені пагорби і гори, океан і буйна острівна зелень. Схоже, вілла пари розташована неподалік від пляжу.

Читайте також: Леся Нікітюк показала, як позбулася купальника у воді: пікантне фото