Катя Осадча і Юрій Горбунов поділилися ефектними кадрами з відпочинку у Дубаї

Популярні українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов скучили по теплу та сонцю, тому вирішили, як і багато українських зірок, махнути в теплі краї. В цьому році зіркова пара вибрала ОАЕ і зупинилася у Дубаї. Перші кадри уже з'явилися на сторінках знаменитостей в Instagram.

Так, Катя Осадча показала прогулянку на білосніжній яхті. Вона приміряла легке біле плаття вільного крою і солом'яний капелюшок. На задньому фоні можна розглянути урбаністичні пейзажі міста і його знамениті хмарочоси.

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"Грітися, відпочивати і набиратися сил", – прокоментувала перші яскраві знімки з Еміратів Катя.

Юрій Горбуном на своїй сторінці також поділився ефектними фото з дружиною. Ось він позує всередині найвищого хмарочоса і однією з основних визначних пам'яток Дубая – Бурдж-Хліфа. Компанію ведучому склала дружина в яскравому літньому костюмі, який складається з піджака і бермудів.

"Оглядовий майданчик на 148-му поверсі, поки що найвищої будівлі в світі. 40 років тому тут була суцільна пустеля, а тепер мегаполіс, є на кого рівнятися", – підписав знімки шоумен.

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