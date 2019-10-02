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Катерина Кухар вразила сміливим образом в латексі: спокусливе фото

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / instagram

Відома українська прима-балерина та суддя популярного шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар постала перед своїми підписниками в доволі несподіваному образі. Дівчина висловила своє захоплення однією з улюблених кіногероїнь та опублікувала сміливе фото.

В одному з останніх ефірів проєкту Танці з зірками 2019 Катерина Кухар з'явилася в образі головної героїні американського фентезі – володарки темряви Малефісенти. Для цього тендітна брюнетка одягнула чорний облягаючий латексний комбінезон і доповнила образ оригінальним тематичним аксесуаром – чорними рогами.

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У підписі до кадру Кухар зізналася, що перевтілення – це її стихія. Також красуня розповіла, що Анджеліна Джолі, яка зіграла Малефісенту на великому екрані – це для неї символ краси, жіночності та сили. Користувачі мережі оцінили новий кадр танцівниці численними компліментами і відзначили, що в образі Королеви Темряви вона виглядає дуже гармонійно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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