Катерина Кухар у бікіні показала стрункі ніжки

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар опублікувала в інстаграмі фото, на якому зображена в білому сексуальному боді з воланами і високих чорних чоботях.

Балерина і суддя проєкту Танці з зірками Катерина Кухар порадувала шанувальників доволі пікантним контентом.

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На знімку Катерина млосно позує в білому купальнику з рюшами і чорному піджаку, демонструючи на камеру свою стрункість, зокрема ноги. "Твоя душа так близька ... Мені ... Нібито в душах весь кайф ... Ні ...", – філософськи підписала фото артистка.

Шанувальники були в захваті від знімка балерини, підкресливши її красу: "Катя, це вау!", "Неймовірна!", "Вау! Без слів!", "Як можна бути такою розкішною".

Катерина Кухар є примою Національного академічного театру опери та балету України імені Шевченка з 1999 року. Вона заслужена (2012) і народна артистка України (2018).

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