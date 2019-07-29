На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
- 58
Ми підготували вам ностальгійну підбірку найкращих закордонних анімацій. Дивіться та слухайте улюблені заставки з відомих мультсеріалів дитинства. Ви їх точно знаєте, тому насолоджуйтесь переглядом!
Діти з 80-х та 90-х ще пам'ятають цих мультиплікаційних персонажів, які веселили їх щоранку перед садочком чи школою. Дозвольте собі кілька хвилин ностальгії – послухайте найкращі музичні заставки до мультиків!
І ще: Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
Сильвестр і Твіті
Серіал "Сильвестр і Твіті: Загадкові історії" дуже легкий, веселий, сімейний мультсеріал. У серіалі є кілька позитивних і яскравих персонажів: кіт Сильвестр, невелика канарейка Твіті, бульдог Гектор і їх господарка, добра і лагідна бабуся, яка ніколи й нікому не заподіє найменшої шкоди.
Сабріна – маленька відьма
Від люблячих тіток Зельди та Хільди дівчинка дізнається, що вона спадкова відьма. Але і на цьому сюрпризи для Сабріни не закінчуються. Вона отримує Книгу таїнств. А ще її кіт Салем вміє говорити.
Скубі-Ду
"Скубі-Ду" розповідає про пригоди кумедного пса Скубі і його друзів, які кожну нову серію потрапляють в загадкові пригоди. Головні герої цього проєкту – команда молодиків, які вирушають у справах. Щоразу їм доводиться стикатися з проявом чогось містичного, незрозумілого, дивного. Нерідко за всіма дивацтвами стоять зовсім не чудовиська. Шеггі, Скубі-Ду, Дафна, Велма і Фред стали для багатьох глядачів прикладом.
Пригоду Вуді та його друзів
Вуді Вудпеккер – один з небагатьох персонажів, який своєю настирливістю і набридливістю викликає тільки сміх і приємні емоції у глядачів. Він кумедний дятел, який став популярний ще в середині минулого століття. Вуді той ще вигадник. Йому завжди хочеться засунути свій довгий дзьоб в не своє діло. Саме тому з ним і трапляються різні казуси та дивні випадки, які закінчуються веселою гонитвою і потішним сміхом головного героя!
Гуфі і його команда
Мультиплікаційний телесеріал оповідає нам про дивовижні пригоди Гуфі і його сина Макса. Одного разу Гуфі вирішує переїхати з сином в його рідне місто, там, де у нього залишилися старі друзі Піт і Пег. Піт хоч і дружить з Гуфі, але в душі його ненавидить, за те, що в минулому саме з його вини вони програли бейсбольний матч. Пег же завжди подобався Гуфі. Вона продає йому будинок, який Піт, хотів знести й на місці якого він хотів зробити ставок. Ця ще одна причина Піта ненавидіти Гуфі. Гуфі ж кумедний малий, який всім все прощає.
Це цікаво: Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
Пригоди Мультяшок
Бастер і Бебс Банні – зірки мультсеріалу "Пригоди мультяшок". Бебс і Бастеру Банні по 13 років. Як і інші персонажі мультсеріалу, вони відвідують Мультуніверсітет, де вчителями для них є Багз Банні, Даффі Дак, Поркі Піг та інші класичні мультгерої Warner Bros. Їх спільною рисою є віра в себе і свої здібності взаємодіяти з іншими героями.
Каспер і його друзі
Це історія маленького привида Каспера, який дуже навіть доброзичливий. Особливо якщо порівнювати з усіма іншими привидами. Саме тому він прагне знайти собі якомога більше хороших друзів. Але не все так просто, адже він – привид, тому його всі лякаються, ще навіть до того, як він щось скаже. Але, з усім тим, його добрі наміри все ж притягують до нього таких же добрих і щирих людей. Та й він завжди готовий їм допомогти.
Пригоди ведмедиків Гаммі
Захопливий і потішний мультсеріал показує життя Ведмедиків Гаммі, яке насичене різноманітними пригодами. Головні герої живуть поруч з людьми, і при цьому чудово з ними ладнають. Адже Ведмедики – добрі, сміливі, чуйні та дружні істоти. Вони завжди на боці добра і намагаються допомогти, чим можуть. У них велике і добре серце. А ще з ними дуже просто подружитися.
Хробак Джим
Це дуже кумедний мультсеріал, який розповідає про життя одного супергероя, що з'явився дуже незвичайним чином. У центрі уваги сюжету – простий дощовий черв'як. Він просто валяється, нікого не чіпає, займається звичними для черв'яка справами. Однак несподіваний поворот подій змінює життя цього звичайного хробака. На Землю вдирається величезний космічний корабель з метою захопити планету. Потім черв'як мутує і перетворюється в величезного і дуже розумного персонажа. Він вирішує, що буде боротися зі злою королевою!
Дива на віражах
"Дива на віражах" розкажуть вам дійсно хорошу та цікаву історію. Балу і його команда починають велику подорож. Кожна подія в їхньому житті неповторна та цікава, пов'язана з ризиком, але все ж весела. Льотчик Балу і його вірний штурман Вітрогон йдуть в атаку. На їхньому шляху трапляються і пірати, і інші вороги, погоні й переслідування, скарби, віражі будуть вражати кожного глядача!
Читайте також: Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
14:54Джіджі Хадід зваблює фанатів апетитними формами (фото)
-
14:35Сексуальна Леся Нікітюк показала гарячий кадр зі зйомок нового тревел-шоу
-
14:19Київ очима собаки: чарівне відео закликає туристів в Україну
-
13:52Ця звичка допоможе схуднути і зміцнити здоров'я
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:31Sony готує кондиціонер, який можна розмістити на одязі
-
13:18Геніальний лайфхак зі скотчем для тих, хто забув ключі в машині (відео)
-
12:53Спокуслива крихітка: Емілі Ратажковскі приміряла ефектний купальнику
-
12:42Секс у VR: відома порностудія придумала "капсулу часу"
-
12:25Як виглядає пекельна спека у Великобританії: епічні фото
-
12:16SkyUp запускає три бюджетні внутрішні рейси в Україні: ціни та напрямки
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
11:55Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:44Озеро Світязь катастрофічно обміліло всього за тиждень: фотопорівняння
-
11:32Сучасна любов: трейлер захопливого серіалу з зірками Голлівуду
-
11:20Рейтинг найкращих парків розваг у світі
-
11:07Як Динамо перемогло Шахтар і здобуло Суперкубок України: відео голів
-
10:46У США в серпні представлять найшвидший серійний суперкар
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
10:14Реперка alyona alyona здивувала мережу архівним фото з дитинства
-
09:58Упіймали на гарячому: пес-ласун розсмішив мережу
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
09:17Сталлоне, Шварценеггер і Лундгрен відмовляються дорослішати: кумедне відео
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
07:15Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях
- 28 липня
-
21:2129 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір
- 26 липня
-
21:00Простий тест: дізнайся свій характер за одну хвилину
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж
-
10:00Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати
-
07:32Названі найпотужніші позашляховики