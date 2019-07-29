Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х

Ми підготували вам ностальгійну підбірку найкращих закордонних анімацій. Дивіться та слухайте улюблені заставки з відомих мультсеріалів дитинства. Ви їх точно знаєте, тому насолоджуйтесь переглядом!

Діти з 80-х та 90-х ще пам'ятають цих мультиплікаційних персонажів, які веселили їх щоранку перед садочком чи школою. Дозвольте собі кілька хвилин ностальгії – послухайте найкращі музичні заставки до мультиків!

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Сильвестр і Твіті

Серіал "Сильвестр і Твіті: Загадкові історії" дуже легкий, веселий, сімейний мультсеріал. У серіалі є кілька позитивних і яскравих персонажів: кіт Сильвестр, невелика канарейка Твіті, бульдог Гектор і їх господарка, добра і лагідна бабуся, яка ніколи й нікому не заподіє найменшої шкоди.

Сабріна – маленька відьма

Від люблячих тіток Зельди та Хільди дівчинка дізнається, що вона спадкова відьма. Але і на цьому сюрпризи для Сабріни не закінчуються. Вона отримує Книгу таїнств. А ще її кіт Салем вміє говорити.

Скубі-Ду

"Скубі-Ду" розповідає про пригоди кумедного пса Скубі і його друзів, які кожну нову серію потрапляють в загадкові пригоди. Головні герої цього проєкту – команда молодиків, які вирушають у справах. Щоразу їм доводиться стикатися з проявом чогось містичного, незрозумілого, дивного. Нерідко за всіма дивацтвами стоять зовсім не чудовиська. Шеггі, Скубі-Ду, Дафна, Велма і Фред стали для багатьох глядачів прикладом.

Пригоду Вуді та його друзів

Вуді Вудпеккер – один з небагатьох персонажів, який своєю настирливістю і набридливістю викликає тільки сміх і приємні емоції у глядачів. Він кумедний дятел, який став популярний ще в середині минулого століття. Вуді той ще вигадник. Йому завжди хочеться засунути свій довгий дзьоб в не своє діло. Саме тому з ним і трапляються різні казуси та дивні випадки, які закінчуються веселою гонитвою і потішним сміхом головного героя!

Гуфі і його команда

Мультиплікаційний телесеріал оповідає нам про дивовижні пригоди Гуфі і його сина Макса. Одного разу Гуфі вирішує переїхати з сином в його рідне місто, там, де у нього залишилися старі друзі Піт і Пег. Піт хоч і дружить з Гуфі, але в душі його ненавидить, за те, що в минулому саме з його вини вони програли бейсбольний матч. Пег же завжди подобався Гуфі. Вона продає йому будинок, який Піт, хотів знести й на місці якого він хотів зробити ставок. Ця ще одна причина Піта ненавидіти Гуфі. Гуфі ж кумедний малий, який всім все прощає.

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Пригоди Мультяшок

Бастер і Бебс Банні – зірки мультсеріалу "Пригоди мультяшок". Бебс і Бастеру Банні по 13 років. Як і інші персонажі мультсеріалу, вони відвідують Мультуніверсітет, де вчителями для них є Багз Банні, Даффі Дак, Поркі Піг та інші класичні мультгерої Warner Bros. Їх спільною рисою є віра в себе і свої здібності взаємодіяти з іншими героями.

Каспер і його друзі

Це історія маленького привида Каспера, який дуже навіть доброзичливий. Особливо якщо порівнювати з усіма іншими привидами. Саме тому він прагне знайти собі якомога більше хороших друзів. Але не все так просто, адже він – привид, тому його всі лякаються, ще навіть до того, як він щось скаже. Але, з усім тим, його добрі наміри все ж притягують до нього таких же добрих і щирих людей. Та й він завжди готовий їм допомогти.

Пригоди ведмедиків Гаммі

Захопливий і потішний мультсеріал показує життя Ведмедиків Гаммі, яке насичене різноманітними пригодами. Головні герої живуть поруч з людьми, і при цьому чудово з ними ладнають. Адже Ведмедики – добрі, сміливі, чуйні та дружні істоти. Вони завжди на боці добра і намагаються допомогти, чим можуть. У них велике і добре серце. А ще з ними дуже просто подружитися.

Хробак Джим

Це дуже кумедний мультсеріал, який розповідає про життя одного супергероя, що з'явився дуже незвичайним чином. У центрі уваги сюжету – простий дощовий черв'як. Він просто валяється, нікого не чіпає, займається звичними для черв'яка справами. Однак несподіваний поворот подій змінює життя цього звичайного хробака. На Землю вдирається величезний космічний корабель з метою захопити планету. Потім черв'як мутує і перетворюється в величезного і дуже розумного персонажа. Він вирішує, що буде боротися зі злою королевою!

Дива на віражах

"Дива на віражах" розкажуть вам дійсно хорошу та цікаву історію. Балу і його команда починають велику подорож. Кожна подія в їхньому житті неповторна та цікава, пов'язана з ризиком, але все ж весела. Льотчик Балу і його вірний штурман Вітрогон йдуть в атаку. На їхньому шляху трапляються і пірати, і інші вороги, погоні й переслідування, скарби, віражі будуть вражати кожного глядача!

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