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Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
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Діти з 80-х та 90-х пам'ятають цих мультиплікаційних персонажів, які веселили їх щоранку перед садочком чи школою. Згадайте, які ж круті мультики були у нашому дитинстві!
Пам'ятаєте, як затримували подих, коли чули перші секунди мелодії з улюбленого мультфільму, й одразу бігли до телевізора? Дозвольте собі кілька хвилин ностальгії – послухайте найкращі музичні заставки до мультиків!
І ще: Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
Качині історії
"Качині історії" – американський телемультсеріал, авторства The Walt Disney Company.
Прем'єра – 18 вересня 1987 року.
Серіал створили за мотивами коміксів Карла Баркса. Головний герой – літній селезень Скрудж МакДак і його племінники-каченята Біллі, Віллі та Діллі. Герої подорожують по світу в пошуках пригод та різних скарбів.
Чорний плащ
"Чорний плащ" – американський телемультсеріал в жанрі екшн-пригод, авторства The Walt Disney Company.
Прем'єра – 1991 рік.
Серіал створили за ідеєю Теда Стоунса. У центрі сюжету – загадковий супергерой-селезень, який у звичайному житті – житель передмістя і сім'янин Кряка Лапчастий. Йому допомагають друзі, названа дочка Гусьона та помічник Зигзаг Мак-Кряк.
Інспектор Ґаджет
"Інспектор Гаджет" – комедійно-детективний мультсеріал, авторства компанії DIC.
Прем'єра – 1983 рік.
Серіал створили за ідеєю Бруно Б'янкі. У центрі сюжету – Інспектор поліції Гаджет, який бореться з організацією ПСИХ. Керівник злочинців – вчений Доктор Кло, який хоче заволодіти світом. Гаджету завжди допомагають його улюблена і винахідлива племінниця Пенні та вірний пес Брейн.
Черепашки-Ніндзя
"Черепашки-ніндзя" – американський мультсеріал, спільного виробництва студії Murakami-Wolf-Swenson і французької компанії IDDH.
Прем'єра – кінець грудня 1987 року.
Серіал створили за коміксами Кевіна Істмена та Пітера Лерда. У центрі сюжету – брати-черепашки Донателло, Рафаель, Леонардо та Мікеланджело, а також їх наставник Сплінтер.
Чіп і Дейл
"Чіп і Дейл" – американський пригодницький анімаційний серіал, авторства Walt Disney Television Animation.
Прем'єра – 27 серпня 1988 року.
Серіал створили за ідеями Алана Заслова і Теда Стоунса. У центрі сюжету – бурундуки Чип і Дейл, а також троє їх друзів – миша-винахідниця Гайка, австралійська миша Рокфор і муха на ім'я Вжик. Разом вони утворюють "Команду Рятувальників".
Злюки Бобри
"Злюки бобри" – американський мультсеріал, виробництва Nickelodeon.
Прем'єра – 19 квітня 1997 року.
Серіал створили за ідеєю Мітчела Шауера. У центрі сюжету – 2 брати-бобри Норберт і Деггет. Вони переживають чимало пригод від початку самостійне життя після того, як батьки виселяють їх з будинку.
Оггі та таргани
"Оггі та таргани" – французький мультиплікаційний комедійний серіал, виробництва студії Xilam.
Прем'єра – 6 вересня 1998 року.
Серіал створили за ідеєю Жан-Іва Раймбауда. У центрі сюжету – коти Оггі та Джек, а також трійко капосних та набридливих тарганів – Джої, Ді-Ді, Маркі.
Справжні монстри
"Аааа! Справжні монстри" – американський мультсеріал, виробництва студії "Класкі-Чупо" для каналу Nickelodeon.
Прем'єра – 24 жовтня 1994 року.
Серіал створили за ідеями Габора Чупо та Пітера Гаффні. У центрі сюжету – пригоди 3 монстрів, які навчаються мистецтва лягати людей в Академії Справжніх Монстрів. Гримич, Нечупара та Обліна – головні герої мультсеріалу.
Флінтстоуни
"Флінстоуни" – американський комедійний мультсеріал, який транслювали на телеканалі American Broadcasting Company.
Прем'єра – 30 вересня 1960 року.
Серіал створили за ідеями Вільяма Ганну та Джозефа Барберу. У центрі сюжету – життя Фреда Флінстоуна та його родини.
Том і Джері
"Том і Джеррі" – серія короткометражних мультфільмів, виробництва Metro-Goldwyn-Mayer.
Прем'єра – 10 лютого 1940 року.
Серіал створили за ідеями Вільяма Ганна та Джозефа Барбероя. У центрі сюжету – постійне протистояння між котом Томом та прудким мишеням Джеррі.
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