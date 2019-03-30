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Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
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Діти з 90-х пам'ятають цих сміливих та крутих персонажів. Це не Фіксики й не Смішарики. Це справжні герої! Ми підготували вам ностальгійну підбірку найкращих мультсеріалів.
Дивіться та слухайте улюблені заставки з відомих мультсеріалів дитинства. Ви їх точно знаєте, тому насолоджуйтесь переглядом!
І ще: Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
Покемони
Всім глядачам полюбився головний герой Эш, який мріяв стати Майстром покемонів, найкращим з тренерів, а також його улюбленець Пікачу. Також фанати мультсеріалу обожнюють Бульбазавра, Чармандера, Сквиртла та інших покемонів. Декому до душі припали навіть головні негідники – команда R, Джессі, Джеймс та покемон-базікало Мяут.
Пригоди Джекі Чана
Головний герой — археолог Джекі Чан та позаштатний агент "Сектора 13". Йому допомагає справжня команда: племінниця Джейд, Дядечко, ЕльТоро Фуерте, Пако та інші добрі персонажі. Головний ворог – Шендю, злий демон, червоноокий дракон. Також серед злочинців організація "Рука Темряви" та Драго і його команда.
Трансформери
Це найперший мультсеріал про трансформерів – розумних роботів з планети Кібертрон, які здатні перетворюватися в машини, зброю та іншу техніку.
Пам'ятаєте команду автоботів під керівництвом Оптімуса Прайма? А Броуна, Бамблбі, Клиффджампера та інших?
Шаман Кінг
Шаман Кінг вже став тим персонажем, який живе поза його головною історією. Цей мультсеріал зняли за мотивами японського коміксу (манги), а потім з'явилися й інші адаптації розповіді про хлопчика, який мав стати головним Шаманом. Також є комп'ютерна гра, де ви можете позмагатися за першість на турнірі Шаманів.
Сейлор Мун
Насправді ці дівчатка – реінкарновані захисниці давнього королівства, яке колись охоплювало всю сонячну систему. Головні героїні, молоді дівчата, воїнами в матросках, Сейлор-воїни, як їх тільки не називали, можуть перетворюватися в персонажів, які названі на честь Місяця та планет сонячної системи – Сейлор Мун, Сейлор Меркурій, Сейлор Марс та інші. Пам'ятаєте, що Лунна призма дає нам силу?
Бакуган
Це пригодницький аніме-серіал про Дена Кузо та його друзів. Він звичайний запальний і самовпевнений підліток, який є одним з 2 організаторів і лідером угрупування "Відчайдушні Бійці Бакуган". Хлопець прагне стати найкращим бійцем гри бакуган у світі. А що ж це за гра така й звідки вона взялася? З неба посипалися, як би це дивно не звучало. Це незвичайні карти, з яких діти придумали стратегічну гру. У кожній карті ховається бойовий монстр-бакугана, який набуває реального росту та могутності під час гри.
Сонік
Історія про Їжака Соніка розгортається у 33 столітті на планеті Мобіус. Сонік та його помічники намагалися захищати свій край від загарбників. Шкода, проте випустили лише 26 серій про Їжака Соніка, які об'єднали у 2 сезони. Після того виробництво мультсеріалу припинили. За словами сценариста Бена Хорста, причиною цього стала конкуренція з іншими серіалами.
Кенді Кенді
Історія Кенді почалася з того, що японська письменниця Кеко Мідзукі вирішила написати повість про пустотливу дівчинку з веснянками, її пригоди та несподіванки, які очікували на кожному кроці. Цікавий факт – авторка зазначила, що прототипом Кенді послугувала героїня книги канадської письменниці Люсі Монтгомері "Енн із Зелених Дахів".
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