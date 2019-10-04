Картину Бенксі з мавпами-депутатами продали за рекордну суму

Картину Бенксі намалював ще у 2009 році

Полотно скандального британського художника із зображенням парламентаріїв в образі приматів продана в Лондоні за рекордну для Бенксі суму. За даними аукціонного будинку Sotheby's, картина "Дееволюціонувавший парламент" значно перевершила свою оціночну суму у 1,5-2 мільйона фунтів стерлінгів.

Після торгів, які тривали близько 13 хвилин, витвір 2009 року з приватної колекції пішов з молотка під гучні оплески за 9 879 500 фунтів стерлінгів або 12,2 мільйона доларів США.

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На аукціоні на картину Бенксі встановлена ​​рекордна сума. Шкода, що я досі не отримав її, – написав художник після події у своїй стрічці в Instagram.

За даними Sotheby's, до цього продажу фінансовий рекорд Бенксі на аукціонах склав 1 870 000 доларів за полотно Keep it Spotless, яке купили у Нью-Йорку у 2008 році.

Попри те, що нинішня картина написана ще у 2009 році, вона у багатьох викликає алюзії на сучасне політичне життя Великобританії.

Полотно продали за понад 12 мільйонів доларів США

Нагадаємо, що це – найбільша з робіт художника, більш відомого завдяки своїм графіті: довжина полотна – 4 метри. Бристольський музей експонував це полотно 28 березня, щоб своєрідно відзначити день брексіту, який не відбувся.

Художник, який народився в Бристолі, тримає свою особистість в секреті. Він відомий своїми епатажними витворами та витівками, які обурюють спокій обивателів по всьому світу.

Нагадаємо, що рік тому на очах шокованої публіки аукціону Sotheby's полотно Бенксі "Дівчина з кулею" самоліквідувалося (а точніше – розшматували себе) відразу після продажу за півтора мільйона доларів.

Зазначимо, що раніше Бенксі відкрив у Лондоні власний магазин під назвою "Валовий внутрішній продукт", в який покупцям вхід заборонений: продажі ведуться винятково через інтернет. Магазин допоможе Бенксі захистити себе як торгову марку в мистецтві. Серед товарів, які продаються в магазині, – килимки, які зшиті вручну з рятувальних жилетів жінками з грецьких таборів для біженців. Представлена ​​також небанальна іграшка для підрахунку: з її допомогою діти вчитимуться рахувати, завантажуючи у вантажівку дерев'яні фігурки мігрантів.

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