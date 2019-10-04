На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Картину Бенксі з мавпами-депутатами продали за рекордну суму
-
- 10
Полотно скандального британського художника із зображенням парламентаріїв в образі приматів продана в Лондоні за рекордну для Бенксі суму. За даними аукціонного будинку Sotheby's, картина "Дееволюціонувавший парламент" значно перевершила свою оціночну суму у 1,5-2 мільйона фунтів стерлінгів.
Після торгів, які тривали близько 13 хвилин, витвір 2009 року з приватної колекції пішов з молотка під гучні оплески за 9 879 500 фунтів стерлінгів або 12,2 мільйона доларів США.
І ще: Журналісти знайшли старе інтерв'ю з художником, яким може бути Бенксі
На аукціоні на картину Бенксі встановлена рекордна сума. Шкода, що я досі не отримав її, – написав художник після події у своїй стрічці в Instagram.
За даними Sotheby's, до цього продажу фінансовий рекорд Бенксі на аукціонах склав 1 870 000 доларів за полотно Keep it Spotless, яке купили у Нью-Йорку у 2008 році.
Попри те, що нинішня картина написана ще у 2009 році, вона у багатьох викликає алюзії на сучасне політичне життя Великобританії.
Нагадаємо, що це – найбільша з робіт художника, більш відомого завдяки своїм графіті: довжина полотна – 4 метри. Бристольський музей експонував це полотно 28 березня, щоб своєрідно відзначити день брексіту, який не відбувся.
Художник, який народився в Бристолі, тримає свою особистість в секреті. Він відомий своїми епатажними витворами та витівками, які обурюють спокій обивателів по всьому світу.
Нагадаємо, що рік тому на очах шокованої публіки аукціону Sotheby's полотно Бенксі "Дівчина з кулею" самоліквідувалося (а точніше – розшматували себе) відразу після продажу за півтора мільйона доларів.
Зазначимо, що раніше Бенксі відкрив у Лондоні власний магазин під назвою "Валовий внутрішній продукт", в який покупцям вхід заборонений: продажі ведуться винятково через інтернет. Магазин допоможе Бенксі захистити себе як торгову марку в мистецтві. Серед товарів, які продаються в магазині, – килимки, які зшиті вручну з рятувальних жилетів жінками з грецьких таборів для біженців. Представлена також небанальна іграшка для підрахунку: з її допомогою діти вчитимуться рахувати, завантажуючи у вантажівку дерев'яні фігурки мігрантів.
Читайте також: Нове графіті Бенксі з'явилося у лондонському аеропорту
-
19:24У мережі знайшли кумедного пса з "людським обличчям"
-
19:12Сімпсони передбачили промову Грети Тунберг ще у 2007 році: відео
-
18:54Джокер 2019: у кінотеатрах США попередили батьків щодо нового фільму
-
18:42Картину Бенксі з мавпами-депутатами продали за рекордну суму
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:22Михайличенко прокоментував не найвдалішу гру Динамо проти Лугано
-
18:14У Великобританії з'явилися окремі доріжки для залежних від смартфонів
-
18:10Гороскоп на 5 жовтня 2019: Козерогам і Тельцям варто зважитися на виправданий ризик
-
17:51Фільми, які гидко дивитися, а кинути – шкода (18+)
-
17:41Інсайдери назвали дату презентації Samsung Galaxy S11
-
17:22Дуа Ліпа вразила кардинальною зміною іміджу
-
17:13Ці жінки схильні імітувати оргазм
-
16:53Дурниці, через які сваряться всі пари
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Системи виявлення пішоходів виявилися неефективними
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
16:12Науковці вразили несподіваною заявою про бджіл
-
15:56Учениці звинуватили у домаганнях зірку Голлівуду
-
15:46Приклад подружжя: як Обами привітали один одного з 27 річницею шлюбу
-
15:27Користь для здоров'я квашеної капусти
-
15:13Samsung Galaxy Fold довели до "смерті" в прямому ефірі
-
14:51Справжня любов: відео з котом розчулило мережу
-
14:40Коли День захисника України 2019: дата, якого числа вітати чоловіків
-
14:31Американець відсудив у коханця дружини 750 тисяч доларів
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
12:10ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
-
11:39Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв
-
11:35Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським