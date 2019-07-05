Журналісти знайшли старе інтерв'ю з художником, яким може бути Бенксі

У мережі знайшли ролик, на якому можливо зображений найпопулярніший анонімний художник Бенксі. У сюжеті 2003 року зображений митець, що закриває своє обличчя. Він малював графіті.

Інтерв'ю було знято з молодим художником на виставці Turf War британським телеканалом ITV London у 2003 році. У кадрі з'являється хлопець в кепці, який прикрив своє обличчя крім очей. В інтерв'ю він пояснює, що творчість графіті-артиста і публічність несумісні.

І ще: Нову рекламу AirPods зняли в Києві: ефектне відео

Головною причиною, чому хлопця вважають молодим Бенксі в тому, що під час зйомок репортажу він малював графіті. На одному зображено чорну комаху, на другому – дитину, яка грає з кубиками з написом "Kill more". Пізніше автором обох картин був оголошений Бенксі.

Читайте також: Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння