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Художник Бенксі відкрив магазин з незвичайними товарами, в який неможливо зайти

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Магазин Gross Domestic Product - фото 1
Магазин Gross Domestic Product / bbc

Анонімний художник Бенксі відкрив оригінальний магазин в Лондоні з "непрактичними" та "образливими" товарами. Магазин пропрацює кілька тижнів.

Магазин Gross Domestic Product ("Внутрішній валовий продукт") розташовується в районі Кройдон. Бенксі порадив в Instagram приходити дивитися на нього вночі. Але цікаво, що двері магазину залишаться закритими, і купити безпосередньо в ньому нічого не можна – роботи можна придбати лише в інтернеті.

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Бенксі називає причину відкриття магазину непоетичною. Художник оскаржує товарний знак, який збирається використовувати компанія, що випускає листівки, і тепер йому доводиться ним користуватися.

Я як і раніше закликаю всіх копіювати, позичати, красти і вносити правки в моє мистецтво для розваги, академічних досліджень або активізму. Я просто не хочу, щоб вони одноосібно користувалися моїм ім'ям, – заявив Бексі.

Художник називає товари у своєму магазині "непрактичними і образливими". Тут продаються диско-кулі, зроблені з використаних поліцейських шоломів, іграшкові вантажівки з фігурками мігрантів, килимки з рятувальних жилетів біженців. У магазині також виставлений бронежилет з британським прапором і килим у вигляді шкури тигра Тоні – персонажа з коробки сухих сніданків.

Художник Бенксі відкрив магазин з незвичайними товарами, в який неможливо зайти - фото 358981

Художник Бенксі відкрив магазин з незвичайними товарами, в який неможливо зайти - фото 358982

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Джерело: bbc
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