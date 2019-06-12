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Нове графіті Бенксі з'явилося у лондонському аеропорту
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В аеропорту Хітроу в Лондоні з'явилося нове зображення від вуличного художника Бенксі. Фото графіті опублікував сам автор на своїй сторінці в Instagram.
Так, на новому малюнку зображений щур, який нібито розбиває навісний замок на закритому проході в зону митного контролю для пасажирів з Євросоюзу.
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На дверях є напис KEEP OUT – Не пускати. Художник замалював букву "Т" в слові і зробив її інструментом для розбивання замку в лапах гризуна.
За добу фото зібрало майже 1 мільйон лайків.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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