Нове графіті Бенксі з'явилося у лондонському аеропорту

В аеропорту Хітроу в Лондоні з'явилося нове зображення від вуличного художника Бенксі. Фото графіті опублікував сам автор на своїй сторінці в Instagram.

Так, на новому малюнку зображений щур, який нібито розбиває навісний замок на закритому проході в зону митного контролю для пасажирів з Євросоюзу.

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На дверях є напис KEEP OUT – Не пускати. Художник замалював букву "Т" в слові і зробив її інструментом для розбивання замку в лапах гризуна.

За добу фото зібрало майже 1 мільйон лайків.

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