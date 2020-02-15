Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято

15 лютого віряни відзначають релігійне свято – Стрітення Господнє. Підготували для вас листівки, які ви можете надіслати близьким та привітати їх з празником!

Стрітення традиційно святкують через 40 днів після Різдва, а символізує це свято явлення Ісуса Христа світові та зустріч Старого і Нового завітів. Привітайте своїх близьких та знайомих християн з цим днем!

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Гарні листівки на Стрітення Господнє

Красиві побажання в картинках зі Стрітенням

Гіф анімації на свято Стрітення

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