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Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято

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відкритка зі Стрітенням - фото 1
відкритка зі Стрітенням

15 лютого віряни відзначають релігійне свято – Стрітення Господнє. Підготували для вас листівки, які ви можете надіслати близьким та привітати їх з празником!

Стрітення традиційно святкують через 40 днів після Різдва, а символізує це свято явлення Ісуса Христа світові та зустріч Старого і Нового завітів. Привітайте своїх близьких та знайомих християн з цим днем!

І ще: Стрітення Господнє 2020: що не можна робити у свято 15 лютого

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Гарні листівки на Стрітення Господнє

Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386166
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386171
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386175
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386168
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386172
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386174
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386173

Красиві побажання в картинках зі Стрітенням

Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386164
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386165
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386167
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386169
Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято - фото 386170

Гіф анімації на свято Стрітення

До теми: Стрітенська свічка: що символізує та від чого захищає цей оберіг

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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