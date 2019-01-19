Картинки з Водохрещем 2019: відкритки та листівки з Йорданом

Найкращі картинки з Водохрещем 2019 – у нашій добірці! До вашої уваги оригінальні листівки, відкритки та фото з Йорданом, якими можна привітати близьких на Хрещення Господнє.

У 2019 році свято Водохреща припадає на суботу, однак вітати один одного зі святом прийнято не тільки 19 січня, а напередодні – 18 січня у Святвечір. Не забудьте і ви поздоровити всіх з Йорданом! Запевняємо, що картинки чудово замінять традиційні вітання.

Тисніть на розділ і переходьте до потрібних зображень:

Вашим рідним і колегам буде дуже приємно отримати красиву листівку, а друзів у соцмережі ви можете привітати оригінальною відкриткою. Завантажуйте найкращу картинку!

Щоб безкоштовно скачати зображення, клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на фото пальцем та дочекатися випливаючого вікна) – далі оберіть опцію "зберегти".

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