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Картинки з Водохрещем 2019: відкритки та листівки з Йорданом

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Йорданська листівка - фото 1
Йорданська листівка / artshop

Найкращі картинки з Водохрещем 2019 – у нашій добірці! До вашої уваги оригінальні листівки, відкритки та фото з Йорданом, якими можна привітати близьких на Хрещення Господнє.

У 2019 році свято Водохреща припадає на суботу, однак вітати один одного зі святом прийнято не тільки 19 січня, а напередодні – 18 січня у Святвечір. Не забудьте і ви поздоровити всіх з Йорданом! Запевняємо, що картинки чудово замінять традиційні вітання.

Тисніть на розділ і переходьте до потрібних зображень:

Вашим рідним і колегам буде дуже приємно отримати красиву листівку, а друзів у соцмережі ви можете привітати оригінальною відкриткою. Завантажуйте найкращу картинку!

Щоб безкоштовно скачати зображення, клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на фото пальцем та дочекатися випливаючого вікна) – далі оберіть опцію "зберегти".

Красиві картинки з Водохрещем 2019

Картинка для привітання з Водохрещем - фото 302064

Христос Хрещається! - фото 302065

Картинка з Хрещенням Господнім - фото 302066

Вітальна картинка з Водохрещам - фото 302067

Картинка зі святом Водохреща - фото 302068

Вітальні листівки з Йорданом

Листівка на Йордан - фото 302069

Свякова листівка з Йорданом - фото 302070

Листівка з побажаннями на Водохреще - фото 302071

Гарна листівка на Хрещення Господнє - фото 302072

Гарні відкритки на Хрещення Господнє

Відкритка на Водохреща - фото 302074

Вітальна відкритка з віршем на Йордана - фото 302075

Відкритка для привітання з Водохрещем - фото 302076

Відкритка Христос Хрещається - фото 302077

Віншування на свято 19 січня - фото 302078

Привітання з Хрещенням Христовим у картинках

Прикольна картинка на Водохреща - фото 302079

Листівка з Водохрещем - фото 302080

Відкритка з Хрещенням Господнім - фото 302081

Оригінальні gif анімації до Водохреща

До теми: Найкращі привітання з Водохрещам на українській мові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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