Трійця 2019: що можна і не можна робити на Зелені свята

В сам День Святої Трійці не можна прибирати, шити,

прати, тобто

робити будь-які домашні справи. Поратися на городі теж не можна. Подейкують, що ті, хто не відпочиває на таке велике релігійне свято, накличе на дім біду цим непослухом.