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Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки

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1 червня – День захисту дітей - фото 1
1 червня – День захисту дітей

1 червня – День захисту дітей. Це свято має за мету привернути увагу до захисту прав найменших. Це привід згадати, наскільки важливою є допомога дітям та правильне виховання. Зробили для вас картинки та відкритки з привітаннями до Дня захисту дітей, які нагадають всім про найважливіше в житті.

Цьогоріч святкування Дня захисту дітей припадає на понеділок. Цю дату відзначають щороку 1 червня. У цей день варто нагадати, що саме дорослі відповідальні за добробут та щастя своїх малят, тому турбота про них і захист їхніх прав є головним обов'язком батьків та старших.

І ще: З днем захисту дітей 2020: привітання у віршах, смс і прозі українською

До вашої уваги листівки та картинки до Дня захисту дітей українською мовою, які стануть у пригоді як дорослим, так і винуватцям свята. Зберігайте або ж близьким!

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

ГАРНІ КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 2020

Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407254
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407248
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407249
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407250
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407247
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407255

ЛИСТІВКИ З ПОБАЖАННЯМИ НА ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407244
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407245
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407246
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407252
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407251

ПРИКОЛЬНІ ВІДКРИТКИ ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407243
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407242
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407239
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407240
Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки - фото 407241

АНІМАЦІЙНІ ГІФКИ ДЛЯ ПРИВІТАННЯ В ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

С Днём защиты детей! Цветы сирени - День защиты детей
С Днём детства! - День защиты детей
Поздравляю с днём защиты детей - День защиты детей
К дню защиты детей - День защиты детей
День защиты детей картинки - День защиты детей

До теми: Сьогодні – День захисту дітей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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