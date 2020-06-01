Картинки з Днем захисту дітей 2020: вітальні листівки та відкритки

1 червня – День захисту дітей. Це свято має за мету привернути увагу до захисту прав найменших. Це привід згадати, наскільки важливою є допомога дітям та правильне виховання. Зробили для вас картинки та відкритки з привітаннями до Дня захисту дітей, які нагадають всім про найважливіше в житті.

Цьогоріч святкування Дня захисту дітей припадає на понеділок. Цю дату відзначають щороку 1 червня. У цей день варто нагадати, що саме дорослі відповідальні за добробут та щастя своїх малят, тому турбота про них і захист їхніх прав є головним обов'язком батьків та старших.

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До вашої уваги листівки та картинки до Дня захисту дітей українською мовою, які стануть у пригоді як дорослим, так і винуватцям свята. Зберігайте або ж близьким!

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

ГАРНІ КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 2020

ЛИСТІВКИ З ПОБАЖАННЯМИ НА ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ПРИКОЛЬНІ ВІДКРИТКИ ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

АНІМАЦІЙНІ ГІФКИ ДЛЯ ПРИВІТАННЯ В ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

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