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Привітання з Днем козацтва 14 жовтня 2019 в прозі, віршах і смс
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14 жовтня ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України. Зібрали для вас найкращі поздоровлення для козацьких нащадків-захисників. Нехай привітання додадуть віри в перемогу!
Оригінальні привітання з Днем козацтва українською – чудова ідея з нагоди цього свята. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та знайомі заслуговують на поздоровлення.
І ще: ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання у віршах
- Побажання прозою і своїми словами
- Короткі смс вітання
- Вітальні відкритки та листівки
Привітання з Днем українського козацтва у віршах
***
Хай Чумацький Шлях зоріє,
Хай молитва душу гріє,
Хай Вкраїну навіки
Прославляють козаки!
Хай Покрова Пресвята
Серце щастям огорта,
І усім нам подарує
Довгі та благі літа!
***
привітання для жінки в День козацтва
Принесу в долоньці
Жінці-амазонці
Щастя, що росою
Виграє на сонці!
Мрії щоб спіймати –
Подарую крила!
Із жовтневим святом,
Козаченько наша мила!
***
Ти – козак! Ти – вояк!
Не здолати тебе ніяк!
Хай з тобою – милість Божа,
І Покрова допоможе!
***
Вітання від жінки в День козацтва
Ти справжній воїн, я це знаю!
Зміг завоювати ти мене
Без гармати, шаблі й коня!
Тебе сьогодні я вітаю,
Мій отамане, любов моя.
***
Хай прибувають сили,
Не підведе рука,
Вітаю тебе, рідний,
З Днем козака!
Поздоровлення у прозі на День козацтва
***
Сердечно вітаю всіх братчиків-козаків і чарівних козачок, всіх українських людей, з великим козацьким святом – Покровом Божої Матері! Щиро бажаю всім нам відзначати це свято щороку у мирі та процвітанні в рідній країні з близькими та рідними поруч.
***
Історія українського козацтва – це одна з найвизначніших сторінок життя нашого народу. В найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво було справжнім захисником рідної України, оборонцем віри, моралі та державницьких традицій нашої вітчизни. Впродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на європейську історію. Саме з козацького роду вийшли відомі всьому світу діячі національного відродження та визвольного руху України. Зі святом козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці!
***
Сьогодні Україна відзначає два славетних свята – День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір – це заступниця і покровителька наших козаків. Й донині нащадки козаків розвивають найкращі традиції наших предків, що є для нас зразком доблесті й відданості Україні. Від усього серця вітаю з цими знаменними святами всіх громадян України, гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників!
***
Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!" Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом і бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров'я, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України!
***
У цей день ми гучно славимо, синів України, які під прапор на захист встати готові. Хто не ховається й готовий віддати борг свій, Поздоровлення вас – З Днем українського козацтва!
Короткі смс вітання на День козацтва
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З днем українського козацтва! З давніх часів на нашій землі не було для чоловіка вищої оцінки його доблесті та мужності, ніж порівняння з козаком. Тож, козаче, зі святом тебе!
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Прийми найщиріші вітання з нагоди Дня українського козацтва! Пам'ятай, що ідея козацтва жива донині. Правда, сучасний український козак це не той, хто одягнений у шаровари, а той, хто нічого не пошкодує за свободу – свою, своєї сім'ї, своєї держави. Вітаю!
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У кожному з нас тече кров наших предків – вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Сили, козацької міці, здоров'я та непереможності тобі, козаче!
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Вітаю зі святом тебе, козак-чоловік!
Нехай лише свято в цей день відмічають,
А воїн і лиха не буде вовік!
***
Я вірю в те, що ми, українці, – справжні борці за свободу – спільними зусиллями побудуємо могутню державу, і що Божа милість буде супроводжувати нас в цій справі.
Бажаю вам лицарської звитяги, здоров'я і наснаги, єдності та віри, нових перемог і звершень заради процвітання нашої Батьківщини. Козацькому роду нема переводу! Гей!
Вітальні картинки, листівки і відкритки з Днем козацтва
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