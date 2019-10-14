Привітання з Днем козацтва 14 жовтня 2019 в прозі, віршах і смс

14 жовтня ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України. Зібрали для вас найкращі поздоровлення для козацьких нащадків-захисників. Нехай привітання додадуть віри в перемогу!

Оригінальні привітання з Днем козацтва українською – чудова ідея з нагоди цього свята. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та знайомі заслуговують на поздоровлення.

І ще: ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?

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Хай Чумацький Шлях зоріє,

Хай молитва душу гріє,

Хай Вкраїну навіки

Прославляють козаки!

Хай Покрова Пресвята

Серце щастям огорта,

І усім нам подарує

Довгі та благі літа!

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привітання для жінки в День козацтва

Принесу в долоньці

Жінці-амазонці

Щастя, що росою

Виграє на сонці!

Мрії щоб спіймати –

Подарую крила!

Із жовтневим святом,

Козаченько наша мила!

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Ти – козак! Ти – вояк!

Не здолати тебе ніяк!

Хай з тобою – милість Божа,

І Покрова допоможе!

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Вітання від жінки в День козацтва

Ти справжній воїн, я це знаю!

Зміг завоювати ти мене

Без гармати, шаблі й коня!

Тебе сьогодні я вітаю,

Мій отамане, любов моя.

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Хай прибувають сили,

Не підведе рука,

Вітаю тебе, рідний,

З Днем козака!

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Сердечно вітаю всіх братчиків-козаків і чарівних козачок, всіх українських людей, з великим козацьким святом – Покровом Божої Матері! Щиро бажаю всім нам відзначати це свято щороку у мирі та процвітанні в рідній країні з близькими та рідними поруч.

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Історія українського козацтва – це одна з найвизначніших сторінок життя нашого народу. В найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво було справжнім захисником рідної України, оборонцем віри, моралі та державницьких традицій нашої вітчизни. Впродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на європейську історію. Саме з козацького роду вийшли відомі всьому світу діячі національного відродження та визвольного руху України. Зі святом козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці!

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Сьогодні Україна відзначає два славетних свята – День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір – це заступниця і покровителька наших козаків. Й донині нащадки козаків розвивають найкращі традиції наших предків, що є для нас зразком доблесті й відданості Україні. Від усього серця вітаю з цими знаменними святами всіх громадян України, гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників!

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Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!" Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом і бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров'я, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України!

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У цей день ми гучно славимо, синів України, які під прапор на захист встати готові. Хто не ховається й готовий віддати борг свій, Поздоровлення вас – З Днем українського козацтва!

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З днем ​​українського козацтва! З давніх часів на нашій землі не було для чоловіка вищої оцінки його доблесті та мужності, ніж порівняння з козаком. Тож, козаче, зі святом тебе!

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Прийми найщиріші вітання з нагоди Дня українського козацтва! Пам'ятай, що ідея козацтва жива донині. Правда, сучасний український козак це не той, хто одягнений у шаровари, а той, хто нічого не пошкодує за свободу – свою, своєї сім'ї, своєї держави. Вітаю!

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У кожному з нас тече кров наших предків – вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Сили, козацької міці, здоров'я та непереможності тобі, козаче!

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Вітаю зі святом тебе, козак-чоловік!

Нехай лише свято в цей день відмічають,

А воїн і лиха не буде вовік!

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Я вірю в те, що ми, українці, – справжні борці за свободу – спільними зусиллями побудуємо могутню державу, і що Божа милість буде супроводжувати нас в цій справі.

Бажаю вам лицарської звитяги, здоров'я і наснаги, єдності та віри, нових перемог і звершень заради процвітання нашої Батьківщини. Козацькому роду нема переводу! Гей!

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