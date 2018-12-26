Карпати засипало снігом: його вже більш ніж метр

У Карпатах на Драгобраті випало більше метра снігу.

На високогір'ї Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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Про це йдеться в повідомленні групи Сніголавинна ситуація в українських Карпатах на сторінці у Facebook в середу, 26 грудня. У Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані синоптиків повідомили, що 26 грудня на високогір'ї Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Рятувальники попереджають про погіршення погоди в Україні. 27 грудня, у четвер, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Фотоблог Ивана Кмитя

Фотоблог Ивана Кмитя

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