Сніг та хуртовини: погода 27 грудня в Україні

Погода 27 грудня в Україні відзначиться снігопадами у кількох областях.

27 грудня, у четвер, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Сьогодні, 26 грудня, черговий циклон сипоне на нас снігу та хуртовин. Не скрізь, щоправда. Спочатку на Заході, Півночі та на Вінниччині, а до кінця доби – у більшості областей, окрім південної частини, там побуде спокійніша погода. Завтра – трохи передих на Півночі та в Центрі. Проте найближчої ночі у східних областях, а завтра в другій половині дня на Заході, опади будуть помірними. На Півдні хіба що на Запоріжжі політає сніг та мокрий сніг, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині завтра вдень без істотних опадів", – відзначила вона.

Що ж до температури, то вона втримається на рівні -1-5, а найморозніше вночі буде на Харківщині та Сумщині – до -10. Найтепліша денна погода очікується на півдні та заході – 0+4. У Києві 27 грудня послабляться опади, а температура на рівні 0-3, однак 28 снігу побільшає.

"Синоптична хроніка новорічної ночі: за уточненими даними, у ніч на 1-ше січня у Києві буде морозно, -3-6 градусів, а вдень 1-го січня прийдуть снігопади та хуртовини", – підсумувала синоптик.

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