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Міс Україна Всесвіт 2018: учасниці, які поборються за корону головної красуні
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14 серпня відбудеться фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018. На урочистому дійстві визначиться дівчина, що представить нашу країну на найпрестижнішому конкурсі краси планети. Які учасниці поборються за корону? Дивіться ефектні фото красунь!
У фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 пройшли 17 дівчат з різних регіонів. Серед них – учасниці шоу Холостяк, ймовірна коханка чоловіка Ані Лорак, а також подруга Бориса Нємцова.
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Знайомтеся з красунями, які виборюватимуть право представляти Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2018, та пишіть у коментарях, хто з них є вашою фавориткою!
Учасниці Міс Україна Всесвіт 2018
Галина Присташ, фіналістка шоу Холостяк 8
- Вік: 25 років
- Зріст: 170 см
- Місто: Львів
Харизматична Галя з Холостяка 8 уже добре відома українським глядачам. Вона боролася за серце Рождена Анусі, але у фіналі співак обрав іншу. Тепер ми побачимо дівчину в новому амплуа. "Щаслива, впевнена, амбіційна", – так львів'янка характеризує себе.
Антоніна Баланецька
- Вік: 24 роки
- Зріст: 178 см
- Місто: Чернівці
Ця "весела, моторна, дружелюбна", як Тоня сама розповідає про себе, пройшла у фінал, посівши друге місце в онлайн-голосуванні InRating.Top. Вона прагне довести всім, що українки не тільки вродливі, але й мудрі.
Анна Дурицька, подруга Нємцова
- Вік: 25 років
- Зріст: 175 см
- Місто: Біла Церква
Українська модель Анна Дурицька товаришувала з відомим російським опозиціонером Борисом Нємцовим. Саме вона була поруч з ним у момент вбивства, однак про це красуня воліє не згадувати.
Альона Лесик, переможниця шоу Холостяк-6
- Вік: 23 роки
- Зріст: 174 см
- Місто: Харків
Альона стала популярною після перемоги в реаліті-шоу Холостяк-6. Її коханим був грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, однак їхні стосунки тривали недовго.
Діана Гасаненко
- Вік: 19 років
- Зріст: 176 см
- Місто: Одеса
Юна одеситка навчається в Національному університеті "Одеська юридична академія", але при цьому встигає працювати акторкою та сценаристкою. Діана вважає, що якщо світ не краса – то її замінять духовна краса, взаємоповага та розум. Додамо, що у фінал Міс Україна Всесвіт 2018 вона потрапила завдяки третьому місцю в інтернет-голосуванні InRating.Top.
Яна Беляєва, "коханка" чоловіка Ані Лорак
- Вік: 26 років
- Зріст: 170 см
- Місто: Київ
Яна Бєляєва опинилася в центрі уваги ЗМІ після того, як в мережі опублікували відео її розваг з чоловіком Ані Лорак – Муратом Налчаджіолу. Киянка не підтвердила, але й не спростувала стосунки з бізнесменом.
Катерина Семенченко
- Вік: 25 років
- Зріст: 175 см
- Місто: Дніпро
Катя отримала чудову освіту та стажувалася в Німеччині і Лондоні. Дівчина мріє привернути увагу до вимог для усиновлення і до необхідності внесення змін в цей процес, для того, щоб сироти нашої країни були краще захищені законом і росли щасливішими.
Ксенія Клюйко
- Вік: 24 роки
- Зріст: 178 см
- Місто: Чернігів
Судячи із фото в соцмережах, Ксенія багато подорожує, а ще захоплюється кулінарією та часто публікує рецепти смаколиків.
Юлія Фрейтас
- Вік: 26 років
- Зріст: 167 см
- Місто: Київ
Каріна Жосанм
- Вік: 23 роки
- Зріст: 179 см
- Місто: Одеса
Ще одна одеситка готова до боротьби за титул головної красуні України. Каріна – акторка, модель та мандрівниця. За її словами, "світ врятує розум і почуття міри, але якщо при цьому це поєднання матиме гарний вигляд, то наші шанси на порятунок тільки збільшаться".
Ірина Марс
- Вік: 24 роки
- Зріст: 173 см
- Місто: Хмельницький
За корону Міс Всесвіт Україна 2018 готова позмагатися й студентка університету "Львівська політехніка" Ірина Марс. Окрім навчання, дівчина будує кар'єру моделі та займається волонтерськими проектами.
Анастасія Кузевич
- Вік: 25 роки
- Зріст: 175 см
- Місто: Миколаїв
Одна з трьох дівчат, яка потрапила в фінал конкурсу завдяки найбільшій кількості голосів у соціальній мережі Inrating.Top. Настя обожнює читати та допомагати людям, зокрема намагається робити корисні справи для людей з інвалідністю. "Краса людини у теплому погляді, доброму слові та в допомозі іншим в лиху годину", – наголошує учасниця конкурсу.
Влада Путава
- Вік: 19 років
- Зріст: 179 см
- Місто: Луцьк
Одна з наймолодших учасниць цьогорічного змагання уже має досвід перемоги в конкурсі краси: модель із Луцька виграла корону "Міс Туризм Україна 2018".
Ірина Шевчук
- Вік: 20 років
- Зріст: 170 см
- Місто: Рівне
Ще одна юна красуня, але цього разу з Рівного. Іра навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка, однак, на відміну від попередньої учасниці, для неї участь в конкурсі краси стане абсолютно новим досвідом.
Ольга Литвиненко
- Вік: 28 років
- Зріст: 180 см
- Місто: Київ
"Впевнена, розумна і щаслива", – так описує себе киянка, яка мріє перемогти в конкурсі.
Наталія Болюх
- Вік: 23 років
- Зріст: 178 см
- Місто: Львів
Цьогоріч Яна вже отримала один титул, ставши Міс Львова 2018. Скоро дізнаємося, чи вдасться їй повторити свій успіх!
Дар'я Ахметова
- Вік: 27 років
- Зріст: 175 см
- Місто: Харків
"Світ врятує Добро. І якщо Краса надихає, то Добро, зроблене вчасно, допомагає врятувати і змінити на краще Долі і Життя людей. Тому, я думаю, що саме Добро врятує світ. І я намагатимусь в силу своїх можливостей, нести Добро в Світ!" – ділиться харків'янка.
Читайте також: Як виглядають переможниці конкурсів краси у реальному житті
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