Каратист Станіслав Горуна продає свою олімпійську медаль, щоб допомогти Україні

Для кожного спортсмена медаль на Олімпійських іграх дуже цінна. Але у ці непрості для України часи наші спортсмени вирішили допомагати країні всіма можливими способами. Зокрема, продаючи олімпійські медалі.

Так, на eBay оголошення про продаж олімпійської медалі виклав каратист Станіслав Горуна. Цим жестом бронзовий призер Олімпіади-2020 вирішив долучитися до серії благодійних аукціонів World Sports For Ukraine.

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Стартова ціна медалі – 10 тисяч доларів

В описі до лота 33-річний спортсмен наголосив на тому, що Україну атакує російська армія за наказом Володимира Путіна. Він додав, що війна принесла тисячі смертей, а також стала причиною поранення десятків тисяч українців. А мільйонам наших земляків довелося покидати рідні домівки, щоб врятуватися.

"Моя олімпійська медаль – найцінніша з понад 200 медалей, які я здобув за 19 років кар'єри. Вона символізує всю пророблену мною роботу у спортзалі та на змаганнях. Символізує кожну перемогу, здобуту на шляху до Олімпіади. Я хочу продати її на аукціоні та підтримати свій народ у цю складну годину. Немає зараз нічого важливішого за Україну", – наголосив спортсмен.

Зазначимо, що торги вже розпочалися. Придбати вподобаний лот можна буде до 6 квітня. До акції вже долучилися Андрій Ярмоленко, Сергій Ребров, Віктор Коваленко, Олена Овчиннікова, Роберт Левандовський та інші спортсмени.

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