Карантинні будні: Rihanna показала, як готує пасту під час самоізоляції

Кожен розважається на карантині, як може. Не стала винятком і популярна співачка та дизайнерка Rihanna. Це доводить її новий пост у мережі.

Rihanna виклала в інстаграмі відеоролик, в якому вона готує пасту з томатами на своїй кухні і демонструє сонцезахисні окуляри з нової колекції Fenty.

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Слідом за моделлю Off Record з кислотно-зеленою оправою, яку вона представила не так давно, співачка і дизайнер приміряла окуляри Coded у масивній оправі молочного відтінку. Їх Rihanna вирішила поєднувати з діамантовими та перловими прикрасами, об'ємним бомбером і прозорим мереживним комбінезоном, який щільно облягає тіло.

Нагадаємо, що раніше актриса Кейт Бекінсейл вирішила дати своїм підписникам кулінарний майстерклас, але у властивій їй кумедній манері. Актриса вирішила приготувати піцу з анчоусами і томатами. На початку відео Кейт з серйозним виглядом зав'язує фартух і каже, що вирішила взяти готове тісто для піци. Щоправда, незвичайне. Ним виявився улюблений персидський кіт актриси – Клайв. Він вальяжно лежить на своєму матраці, який також нагадує основу для піци, і нявкає, щойно актриса доторкається до нього. Проте Клайв дозволив своїй господині викласти на нього іграшкові помідори і анчоуси.

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