Сексуальна модель знялася у бікіні з медичних масок: фото 18+

Німецька модель Джилл Харденер зазнала різкої критики через те, що позувала в бікіні, яке вона зробила з медичних масок. При цьому дівчина кокетливо запитала своїх дописувачів, хто вирушить з нею на побачення?

Пікантні фото Харденер розмістила в Instagram для своїх 1,7 мільйона фоловерів.

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На відвертих кадрах модель позує оголеною. Її інтимні місця прикривають білі медичні маски."Хто піде зі мною на побачення, якщо я буду в такому вигляді?", – підписала Джилл пост, який, до речі отримав майже 160 тисяч лайків.

Публікація водночас викликала багато критики. "Круто, ти витратила даремно маски, які намагається отримати вся планета", "Нам доводиться носити одні й ті ж маски протягом декількох місяців", "Люди вмирають, а маски недоступні...", "Чому б вам не пожертвувати маски, які ви отримуєте в лікарні?", – написали коментатори.

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