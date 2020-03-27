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Карантин Коронавірус

Карантин став причиною росту продажів... презервативів

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Через карантин презервативи почали купувати частіше - фото 1
Через карантин презервативи почали купувати частіше

Не тільки туалетний папір, санітайзери, гречка та консерви надзвичайно популярні серед покупців під час карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Виробники презервативів також відзначають стрімке зростання продажів.

Наприклад, американський бренд Promescent повідомив, що з 5 березня кількість онлайн-замовлень збільшилася на 54%.

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За часів невизначеності й ізоляції природно прагнути до фізичної й емоційної близькості, – прокоментував генеральний директор компанії Джефф Абрахам і додав, що попит мають також і супутні товари.

Так з 5 березня збудливий гель замовляють на 78% частіше, на 42% зросли продажі спрею для пролонгації Climax, і на 35% – лубрикантів.

Аптеки в індійському Делі також повідомили про збільшення продажів презервативів, передає Hindustan Times. Те ж саме спостерігається у Китаї за даними Reuters. Раніше Dazed також писали про зростання продажів секс-іграшок під час ізоляції. А в PornHub запропонували безкоштовну підписку тим, хто нудьгує на карантині.

"Презервативи опинилися у списку товарів, які складно придбати під час самоізоляції жителів Америки у зв'язку зі спалахом коронавірусу".

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Джерело: Dazed
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