Карантин став причиною росту продажів... презервативів

Не тільки туалетний папір, санітайзери, гречка та консерви надзвичайно популярні серед покупців під час карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Виробники презервативів також відзначають стрімке зростання продажів.

Наприклад, американський бренд Promescent повідомив, що з 5 березня кількість онлайн-замовлень збільшилася на 54%.

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За часів невизначеності й ізоляції природно прагнути до фізичної й емоційної близькості, – прокоментував генеральний директор компанії Джефф Абрахам і додав, що попит мають також і супутні товари.

Так з 5 березня збудливий гель замовляють на 78% частіше, на 42% зросли продажі спрею для пролонгації Climax, і на 35% – лубрикантів.

Аптеки в індійському Делі також повідомили про збільшення продажів презервативів, передає Hindustan Times. Те ж саме спостерігається у Китаї за даними Reuters. Раніше Dazed також писали про зростання продажів секс-іграшок під час ізоляції. А в PornHub запропонували безкоштовну підписку тим, хто нудьгує на карантині.

Add condoms to the list of things that might be harder to find as more Americans shelter in place amid the coronavirus outbreak.



There may even be a “coronavirus baby boom,” some experts say. https://t.co/qAFo8hvdnJ — Miami Herald (@MiamiHerald) March 19, 2020

"Презервативи опинилися у списку товарів, які складно придбати під час самоізоляції жителів Америки у зв'язку зі спалахом коронавірусу".

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