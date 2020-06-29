Мама Ілона Маска виклала у мережу архівне дитяче фото мільярдера

Мама Ілона Маска Мей Маск, опублікувала в Instagram фотографію, де її синові чотири роки. Архівним знімком жінка поділилася з нагоди дня народження мільярдера.

Американському бізнесмену, засновнику SpaceX та просто мільярдерові Ілону Маску сьогодні, 28 червня, виповнилося 49 років. З нагоди такого свята мама винахідника опублікувала дитяче фото маленького Маска, який стоїть перед тортом.

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"З днем народження, Ілон! Твоя посмішка завжди була для мене всім. Дякую за дивовижний вклад в розвиток цієї планети", – підписала фотографію Мей Маск. Вона також додала, що її старша сестра завжди пекла торти на дні народження дітей.

Ілон Маск народився 28 червня 1971 року в Преторії в ПАР. Він є співзасновником компанії PayPal, засновником, співвласником, генеральним директором і головним інженером SpaceX, а також генеральним директором Tesla.

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