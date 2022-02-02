Каньє Вест не зможе редагувати документалку про себе, і ось чому

Каньє Вест не зможе внести корективи у фільм про себе

Репер Каньє Вест не отримає можливості внести правки в документальний фільм "Джин-Юс" (Jeen-Yuhs; відповідно до слова genius, що в перекладі з англійської – "геній") про себе. І це попри те, що він раніше просив про це у Netflix.

Про це режисери Куді Сіммонс і Чіке Оза повідомили Rolling Stone. Сіммонс заявив, що вони з колегою не мають наміру втрачати контроль над своєю творчістю. Щодо змін у настрої репера, то режисери не здивовані.

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Якби Каньє не був таким мінливим персонажем, ми б не отримали цікаву документалку. Така особистість Каньє, її треба просто прийняти. Ми знаємо, з ким маємо справу, – сказав Оза.

Тригодинний документальний фільм про Каньє вперше показали на кінофестивалі "Санденс". 16 лютого він буде доступний на Netflix. Незадовго до прем'єри музикант зажадав від стрімінгового сервісу доступу до редагування картини, оскільки хотів "сам відповідати за власний образ" у ній.

Раніше Каньє Весту знову вдалося підігріти інтерес до спільної лінії Yeezy Gap. Музикант випустив новий кліп Heaven and Hell, у якому з'явився у чорному худі з колаборації.

Після цього, як пише Yahoo!, кількість пошукових запитів Gap Hoodies зросла на 287%, а Black Gap Hoodies – на 61%. Виріс інтерес і до брендів окремо: продукти Gap стали для аудиторії цікавішими на 18%, а речі Yeezy — на 17%. Втім, коли аудиторія з нетерпінням чекала на вихід нового альбому Каньє Веста Donda, інтерес до бренду Yeezy зріс відразу на 347%.

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