Канадські астрономи готуються до Рожевої повні

Повний місяць, який настане 19 квітня, у католицьку Страсну п'ятницю, у США і Канаді називають "Рожевим повним місяцем".

Таке ім'я дали йому корінні американські племена, які вели рахунок сезонів по повних місяцях року. При цьому єдиної системи не було, і різні племена по-різному називали і підраховували повню. Дехто вважав, що в році 12 місяців і чотири сезони, інші, що місяців – 13, а сезонів п'ять.

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Однак кожному повному місяцю індіанці дали ім'я, яке відповідає характеру сезону. Наприклад, травневий місяць називають Квітковим, а червневий – Суничним.

Так що "Рожевий місяць" насправді не буде рожевим: просто у цей час починається цвітіння диких флоксів. Це повний місяць іноді називають Яєчним, оскільки він збігається з першою кладкою яєць птахами, а також риб'ячим – у цей час починається нерест алози, яка повертається з солоних морів у прісні води і піднімається вгору по річці.

Повний місяць припадає на кожні 29,5 днів, коли Земля проходить між Місяцем і Сонцем. У Східній Європі Рожевий повний місяць настане 19 квітня о 14.00.

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