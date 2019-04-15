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Коли можна спостерігати перший весняний зорепад: точна дата

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Ліріди входять у велику трійку метеорних потоків - фото 1
Ліріди входять у велику трійку метеорних потоків / USA Today

З 16 по 25 квітня українці зможуть побачити перший зорепад весни, який вважається одним з найбільш видовищних. Метеорний потік Ліріди досягне свого піку в ніч на 23 квітня.

"Метеори потоку Ліріди білі і досить швидкі. Вони проявляються на небі яскравими спалахами. Для спостережень метеорного дощу ні телескоп, ні бінокль не будуть потрібні", – зазначають вчені.

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Поява на небі метеорного потоку Ліріди – щорічна астрономічна подія. Щороку у другій половині квітня Земля проходить крізь шлейф пилу, який залишила після себе комета C/1861 G1 Тетчер. Частинки кометного пилу, входячи в атмосферу, згоряють яскравими іскрами. У цьому році очікується до 20 метеорів на годину. Їх швидкість досягає 48 кілометрів на секунду.

Коли можна спостерігати перший весняний зорепад: точна дата - фото 321497

Ліріди входять у велику трійку метеорних потоків поряд з Персеїди (серпень) і Гемініди (грудень). Така назва походить від сузір'я Ліри, в якому є радіант потоку – точка на небі, звідки, як здається спостерігачеві, вилітають метеори. Ліра – сузір'я Північної півкулі.

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Джерело: outerplaces
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