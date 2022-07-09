Канадська пошта випустила особливу марку на підтримку України

Канадська пошта вирішила долучитись до благодійних зборів для українців та випустила особливу марку з Україною. Який вона має вигляд – дізнавайтесь далі.

Пошта Канади взяла приклад з Пошти Франції, яка випустила марку присвячену Україні. Тепер канадці можуть придбати особливе зображення, а кошти від продажу спрямують на допомогу українцям. Такими хорошими новинами поділились колеги з Укрпошти.

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Покупка аркуша з марками, де зображено один із символів України автоматично передбачатиме, що кожен долар з неї піде на благодійну організацію Canada-Ukraine Foundation. Саме вона з перших днів війни активно допомагає українцям у цей складний час. До слова, на одному аркуші є 10 марок, а от тираж залишається невідомим.

Символічно, що сонях – це не просто частинка нашої культури. Це ще й наша візитівка. Адже Україна є одним з найбільших постачальників соняшникової олії у світі, і вторгнення Росії неабияк вплинуло на обсяги експорту. Тож сонях на марці постійно нагадуватиме про світову продовольчу кризу, яку спричиняє війна в Україні, й спонукатиме активніше підтримувати нашу державу, – йдеться у повідомленні.

facebook.com/canadapost

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