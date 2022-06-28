Пошта Франції випустила марку присвячену Україні

23 червня французька пошта випустила марки, продаж яких підтримуватиме Україну. На одному листі передбачено 15 марок розміром 40 на 26. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Пошта Франції – Le Poste – надрукувала наклад нової марки у 525 000 примірників. Про це повідомляє Укрпошта на своїх офіційних сторінкаї в соцмережах.

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Французька марка отримала назву – "Єдині в українській кризі". Вартість – 2 євро. Майже половина вартості від продажу марки (0,84 з 2 євро) переказуватимуть на благодійність.

Крім того, паризький музей пошти Musée de La Poste представив добірку українських марок, які були випущені після 22 січня 1918 року, коли ми проголосили незалежність від Російської імперії. Колекція має познайомити парижан з нашою культурою і традиціями.

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