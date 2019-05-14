Названі золоті правила довгого життя

Американський лікар-кардіолог Клайд Янсі дав рекомендації, дотримання яких може забезпечити людині довголіття. Він вважає, що людський організм апріорі запрограмований на довге життя.

Скорочують життя, в основному, нездорові звички. Лікар радить збільшувати фізичну активність: бігати, плавати, інтенсивно ходити. У малорухомих людей, за його словами, у кілька разів частіше розвиваються серцеві захворювання або інсульт.

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Також треба контролювати холестерин, не можна дозволяти йому підніматися вище рівня 5 одиниць. Крім того, для підвищення своїх шансів на довге життя варто відмовитися від великої кількості солодкого, фастфуду та газованої води. Варто споживати достатню кількість клітковини, крупи, свіжі овочі і фрукти. Слідкуйте за рівнем тиску.

Особливо важливо його контролювати після 45 років. Також слід утримувати нормальну вагу і виконувати профілактику діабету. Важливо відмовитися від куріння.

Секрети довголіття

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