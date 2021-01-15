Озброєний австралієць захопив притулок для тварин, щоб забрати свою кішку

У Мельбурні 44-річний Тоні Вітман одягнувся у камуфляж, взяв штурмову гвинтівку і захопив у заручники співробітницю притулку для тварин. Усе заради того, щоб забрати кішку, яка кілька разів "не дала йому впасти у прірву".

У понеділок Тоні зателефонував до притулку, щоб дізнатися, коли можна забрати кішку. Йому відповіли, що на наступний день. Вітман вирішив не чекати. Він прийшов до притулку, скерував на співробітницю зброю, потім зв'язав її та вимагав сказати, де перебуває його кішки.

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"Якщо ви зробите, що я говорю, і послухаєте мене, я не буду у вас стріляти", – сказав Тоні.

У результаті він не забрав тварину, наказав співробітниці притулку лічити до 100 перед дзвінком у поліцію і пішов. Вітман закопав свій одяг і зброю неподалік будинку, а у вівторок повернувся до притулку – знову спробувати забрати кішку. У цей же день його заарештували поліцейські.

JUST IN: Tony Wittmann is accused of threatening to shoot a young worker at The Lost Dog’s Home in Cranbourne West. The court heard the father of 3 wanted his cat back. The magistrate denied his bail application saying he was too greater risk to the public. More at 6pm #7newsmelb pic.twitter.com/pcfoanixmP — Teegan Dolling (@tdolling) January 13, 2021

Вітману оголосили звинувачення у викраденні людини, незаконному позбавленні волі, збройному пограбуванні та злочинах із застосуванням вогнепальної зброї. Під час його першого візиту зв'язана співробітниця і її колеги отримали травми.

Пізніше стало відомо, що Тоні Вітман служив в армії, але його демобілізували через "нездатність нести ефективну службу". Адвокат австралійця заявляє, що його підзахисний страждає на посттравматичний стресовий розлад. Вітману відмовили у заставі, засідання суду призначене на квітень.

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