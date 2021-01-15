Знайдіть мопса за 30 секунд: нова головоломка з псом зламала мозок користувачам мережі

Картинка із захованим мопсом спровокувала тисячі користувачів мережі на пошуки собаки. Ця головоломка кидає виклик знайти серед учасників конференції сплячого мопса менше, ніж за 30 секунд.

На зображенні є безліч чоловіків і жінок в офісних костюмах, які працюють з дому під час пандемії. Однак, поки всі працюють і спілкуються в конференції Zoom, вихованець одного з працівників солодко спить на задньому тлі.

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За словами дизайнерів, зазвичай сплячого мопса на цьому зображенні знаходять за 30 секунд. Спробуйте відшукати собаку за максимально короткий час і побити поточний рекорд – 9 секунд.

Ну що, знайшли? Дивіться уважніше, а якщо потрібен натяк – зверніть увагу на основні кольори на зображенні (три крапки в лівому верхньому кутку) і подивіться на праву частину зображення.

Якщо все ж не виходить, тоді ось відповідь:

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