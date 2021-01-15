Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Знайдіть мопса за 30 секунд: нова головоломка з псом зламала мозок користувачам мережі

  • 1
Знайдіть мопса за 30 секунд: нова головоломка з псом зламала мозок користувачам мережі - фото 1

Картинка із захованим мопсом спровокувала тисячі користувачів мережі на пошуки собаки. Ця головоломка кидає виклик знайти серед учасників конференції сплячого мопса менше, ніж за 30 секунд.

На зображенні є безліч чоловіків і жінок в офісних костюмах, які працюють з дому під час пандемії. Однак, поки всі працюють і спілкуються в конференції Zoom, вихованець одного з працівників солодко спить на задньому тлі.

І ще: Оптична ілюзія з "відірваної" головою спантеличила мережу: відео

Знайдіть мопса за 30 секунд: нова головоломка з псом зламала мозок користувачам мережі - фото 443228

За словами дизайнерів, зазвичай сплячого мопса на цьому зображенні знаходять за 30 секунд. Спробуйте відшукати собаку за максимально короткий час і побити поточний рекорд – 9 секунд.

Ну що, знайшли? Дивіться уважніше, а якщо потрібен натяк – зверніть увагу на основні кольори на зображенні (три крапки в лівому верхньому кутку) і подивіться на праву частину зображення.

Якщо все ж не виходить, тоді ось відповідь:

Знайдіть мопса за 30 секунд: нова головоломка з псом зламала мозок користувачам мережі - фото 443229

Читайте також: Що не варто робити на співбесіді в часи пандемії: кумедна історія

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 144577
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 795
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1751
Загрузка...
Новини