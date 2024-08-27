Kalush представив романтичну пісню "А вона" до дня народження коханої

Новий трек KALUSH є особливим, адже він був створений Олегом Псюком на честь дня народження його дівчини. Це вже друга композиція, яку він присвятив коханій.

Новий трек "А вона" вже доступний на всіх музичних платформах.

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Трек "А вона" – це ніжна і водночас енергійна композиція, що передає всі грані справжнього кохання. У пісні відображено, як важливо мати поруч людину, яка не лише надихає, але й підтримує у будь-якій життєвій ситуації й завжди поряд.

Це пісня присвячена моїй дівчині, моїй Білобровій, на честь її Дня народження. В ній я описую кожний аспект, кожну деталь і все про неї. Послухайте, в цій пісні є дуже багато цікавих деталей, – коментує новий трек Олег Псюк.

Трек "А вона" став своєрідним продовженням історії кохання, розпочатої в попередній пісні, яку Олег присвятив Олександрі. В цій композиції слухачі можуть відчути, як міцніють стосунки між двома людьми, як вони стають ближчими, розділяють разом всі життєві радощі та виклики.

Кохана не лише підтримує у всіх починаннях, але й активно бере участь у житті Олега, розділяючи всі його емоції та переживання.

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